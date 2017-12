Taschengeld geht jetzt für Graffiti drauf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Graffiti-Sprayer entdeckt, verfolgt und festgenommen. Kurz vor 1 Uhr wurden Zeugen in der Unteren Seelgasse auf verdächtige Geräusche und Lackgeruch aufmerksam. Sie schlossen richtig: Die Töne kamen von Spraydosen. Die Zeugen verständigten die Polizei, und dank ihrer guten Beschreibung der Verdächtigen, wurden die Sprayer nach einer Fahndung festgehalten. Den Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren wurde die Tat zweifelsfrei zugewiesen, die Spraydosen wurden sichergestellt. Seitens der Polizei heißt es, dass die jungen Leute ihr Taschengeld lange werden einsetzen müssen, um die Schäden zu bezahlen.

Falls im Berggebiet der Stadt Bamberg weitere frische Graffitis festzustellen sind, werden die Geschädigten gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. pol