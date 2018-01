Tanzen, was das Zeug hält

Die erste Tanzparty des Agenda Arbeitskreis Kultur (Akku) Ende Januar 2017 war ein voller Erfolg. Auf Anhieb kamen etwa 150 Besucher in die Fortuna Kulturfabrik und zeigten, dass Tanzen auf die gute alte "Freestyle"-Art nach wie vor beliebt ist.

Gerade diejenigen, die in den 80er und 90er Jahren ihre Jugendpartys mit der neuen Neuen Deutschen Welle oder der "New Wave" aus England feierten, kamen auf ihre Kosten.

Und auch bei der nächsten Auflage am 22. April erwarten die Tanzfreudigen wieder viele gute Bekannte. Egal, ob Paul Young, Pet Shop Boys, Michael Jackson, David Bowie oder Nena, Marcus, Hubert Kah, Major Tom, Klaus Lage - DJ "Paradox" hat sie alle dabei. Und auch die 90er werden am Samstag nach Ostern nicht zu kurz kommen. Neben der Musik, die auf Leinwand per Musikvideo abgespielt wird, wird es auch wieder die leckeren Cocktails des Akku geben.

Der Akku hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lücken im kulturellen Angebot zu füllen, und auch mit den Tanzpartys konnten die engagierten Aktiven einen Treffer landen. Die vielen Ehrenamtlichen waren begeistert vom Zuspruch der Höchstadter Region und sehen Potenzial für mindestens drei Tanzpartys pro Jahr. red