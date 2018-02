"Tagesschau" geht in die 20. Runde

"Beim Gongschlag ist es 20 Uhr. Hier ist die Tagesschau", ertönt es durch die Kronachtalhalle. Der Vorhang öffnet sich. "Mister Tagesschau" Thomas Stadelmann begrüßt in seinem Loewe-Fernseher die Zuschauer: "Guten Abend. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2017. Hier die Meldungen" - Die Tagesschau der Steinberger Fotofreunde mit ihrem - stets im korrekten Anzug und mit Fliege auftretenden - Sprecher ist Kult. Als einer der Höhepunkte der Büttenabende wird der Dauerbrenner mit Spannung erwartet.

Zum 20. Mal gehen Thomas Stadelmann und Herbert Agel damit nun schon auf "Sendung". Auch am Freitag und Samstag werden die beiden Fousanochts-Paparazzi ihrem Publikum zeigen, was ihnen das Jahr über vor die Kamera geraten oder von gut unterrichteten Quellen zugetragen worden war. "1997 haben wir die Tagesschau zum ersten Mal gezeigt. 1999 fiel der Fasching wegen des damaligen Golfkrieges aus. Wir feiern heuer also 20-Jähriges", verraten die beiden Fotofreunde, die damals auch gemeinsam die Idee hatten und seitdem alljährlich die brandaktuellsten Nachrichten aus dem Weltgeschehen - vor allem aber aus Steinberg - entsprechend aufbereiten.

Das Material dafür geht ihnen nicht aus. "Die Fotofreunde sind ja das ganze Jahr über bei den verschiedensten Anlässen unterwegs. Man läuft dabei aber schon ein wenig anders - aufmerksamer und offener - durch die Gegend, weil man ja weiß, dass wieder Fasching kommt. Wir fotografieren daher nicht nur das Übliche, sondern auch ein wenig nebenraus", erzählt Herbert. Dementsprechend groß ist ihr Bilderarchiv. Weitere Ideen holen sie sich aus dem Internet, wo es Seiten mit lustigen, frei zugänglichen Bildern gibt, Bilder, die mit dem Dorfgeschehen nichts zu tun haben, aber vom Duo entsprechend aufgepeppt werden. "Einige Leute rufen uns auch an und geben uns Tipps. Einiges schnappt man natürlich auch im Wirtshaus auf und in der Zeitung. Es gibt auch Dauerbrenner, die immer dabei sind - beispielsweise die "Frack-Güegela", lacht Thomas, bei dem auch die Treffen im Vorfeld stattfinden.

Hierfür kommt das Duo immer - auch abhängig von der Faschingsdauer - ab etwa Anfang Dezember allwöchentlich, zum Schluss in der heißen Phase öfters, zusammen. Auch dieses Mal trafen sich die beiden so etwa zehn bis zwölf Mal - jeweils etwa zwei Stunden. Es gibt auch mehrere Testläufe, damit auch alles klappt.

Ein markantes Jahr war 2014, als die Präsentation der mittels Beamer auf eine große Leinwand auf der Bühne projizierten Bilder erstmals digital stattfand. "Das erleichtert uns unsere Arbeit ungemein und wir haben dadurch auch ganz andere Möglichkeiten", freuen sich die Fotofreunde.

In den Jahren vorher mussten sie den Diafilm immer entwickeln lassen. Da dies rund eine Woche dauerte, musste die Vorführung schon 14 Tage vor den Büttenabenden fertiggestellt sein. Manchmal seien auch im Labor Dias vergessen worden, die man dann nicht habe zeigen können. Nunmehr könne man bis zum Schluss - bis Freitagnachmittag - auf Neuigkeiten reagieren. Die Präsentation erstellt Christian Grieshammer, wofür ihm die beiden sehr dankbar sind. Christian ist auch bei der Präsentation an den Bütte nabenden mit dabei und sitzt mit Herbert im Mittelgang, von wo aus die Bilder an die Leinwand projiziert werden.

Etwa 20 Minuten dauert die Tagesschau, was in etwa zehn Seiten Text entspricht - Text, der von Thomas stets mit ernster Mine vorgetragen wird. Ernst zu bleiben, fällt ihm nicht schwer. Das liegt zum einen daran, dass er nicht ins Publikum schaut, sondern zu seinen beiden Kollegen in den Mittelgang. Zum anderen müsse man, so Thomas, konzentriert bei der Sache sein. "Wir müssen auf die Reaktion der Leute eingehen, also warten, bis die Leute ausgelacht haben", wissen sie aus Erfahrung. Bei den Meldungen steigere man sich nach der Lustigkeit, also die Brüller zum Schluss. Allerdings reagiere das Publikum manchmal anders als gedacht und lache sich beispielsweise über Sachen, die sie selbst gar nicht als so witzig erachteten, schlapp. Manche Gags dauerten länger, bis sie ankämen. Wann Thomas mit seinem Text weitermachen kann, erkennt er an der dunklen Linse am Projektor; bleibt doch zwischen den einzelnen Meldungen die Leinwand dunkel.

Und inhaltlich? "Eigentlich ist es eine Ehre, wenn man drankommt", lachen sie. Ereignisse, die zwar lustig seien, aber für die Tagesschau nicht in entsprechender Form aufbereitet werden könnten, gibt man an die Galionsfigur - den "Heilignschrubbe" - weiter.