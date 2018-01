TVM verliert Prestigederby

Das war nicht die Leistung, die man von einem Tabellenführer erwartet hatte. In der Handball-Bezirksklasse Mitte der Männer unterlag der TV Michelau in der Mainfeldhalle seinem Lokalrivalen, der Reserve des TV Weidhausen, am Ende mit 19:20. Dabei darf man das Ergebnis noch als schmeichelhaft für die Gastgeber ansehen, die zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren zurücklagen.

In dem Prestigeduell fiel es den bezirksoberligaerfahrenen Weidhausenern leicht, die wesentlich jüngere TVM-Mannschaft ins Leere laufen zu lassen. Gegen die Abwehr der Gäste taten sich die Schützlinge von Trainer Borchert schwer, der auf den erfahrenen Markus Heide (Fingerverletzung) verzichten musste. Dennoch war die Bank der Michelauer gut besetzt, die in Lukas Engelmann, Andreas Lother und Sascha Bernecker ihre effektivsten Angreifer hatten. Nur kurzzeitig lagen die Gastgeber in Front (4:3), ansonsten diktierte die Reserve des TVW das Geschehen. Danach übernahm Weidhausen.

Nach dem Seitenwechsel (7:10) verkürzten die Hausherren bis auf 11:12, ehe der TVW um den starken Torwart Lars Urbach das Kommando übernahm. Erneut zog der Gast davon (16:20), das letzte Aufbäumen des Tabellenführers brachte lediglich eine Verkürzung zum 19:20-Endstand, was den ersten Punktverlust in der Saison für den TVM bedeutete. kag

Tore für Michelau: Bernecker (5), Engelmann (5), Lother (4), Rudi Eisele (3), Leo Eisele (2), Fiedler (1) / Tore für Weidhausen II: Kübrich (6/3), Lobenstein (4), Freitag (3), Meusel (2), Drewest (2), Andreas Bauer (2), Schlosser (1)