TVK beendet Saison mit Niederlage

Wie im Hinspiel bot der TV Königsberg dem HSV Thüngersheim in der Handball-Bezirksliga Unterfranken Nord über weite Strecken Paroli, jedoch geriet der Sieg nach einer schwachen zweiten Halbzeit einmal mehr außer Reichweite, und die Königsberger unterlagen mit 22:30 (9:11).

Auch wenn es für Schlusslicht TVK um nichts mehr ging, wollte der Gastgeber seinen Fans nach einer schwachen Rückrunde einen versöhnlichen Saisonabschluss bieten. Beide Team starteten engagiert. Nach gut fünf Minuten aber hatte das Schiedsrichtergespann für harmlose Foulspiele drei Königsberger mit Zwei-Minuten-Strafen bedacht, während vergleichbare Aktionen auf der Gegenseite bestenfalls mit Gelber Karte gewürdigt wurden.

So gerieten die Hausherren als Konsequenz schnell mit 2:7 in Rückstand, kämpften sich aber, angeführt vom stark parierenden Tobias Valtenmeier, bis zur Halbzeit wieder auf 9:11 heran. Auch nach der Pause bestimmte der TVK, angetrieben vom stark aufspielenden Michael Schneider, das Geschehen. Er glich nicht nur zum 14:14 aus, sondern ging mit 15:14 in Führung. Umgehend aber schlug der Gast zurück. Jetzt verlor der TVK etwas den Faden. Nach dem 16:21 versuchten die Gastgeber, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, haderten jedoch immer wieder mit umstrittenen Zeitstrafen. Nach dem 18:22 zog der Gast klar davon.

Auch wenn der HSV Thüngersheim sicher kein unverdienter Sieger war, deutete der TV Königsberg doch an, dass er bei einer ausgeglicheneren Spielleitung durchaus in der Lage war mitzuhalten. Für die nächste Saison gilt es, nun den Hebel umzulegen und in der Vorbereitung die Probleme konsequent anzugehen.

TV Königsberg: Valtenmeier, U. Schmidt - M. Schneider (6), Rieger (4), Sinner (3/1), B. Schneider (2), Böhm (2), Käb (2), Rausch (1), F. Schmidt (1), Walk (1), Höche, Waldenmeier, Marius Hofmann th