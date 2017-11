TVE hadert mit vielen Strafen

Einen schlechten Tag erwischten die Eberner Handballer in der Bezirksoberliga Oberfranken bei der TS Lichtenfels, und so verlor der ersatzgeschwächte TVE dieses Abstiegsduell verdient mit 17:30 (4:13).

Ohne Haberl, Hippeli und den an der Schulter verletzten Feldmann fehlte über weite Strecken die Durchschlagskraft, um den Gegner ernsthaft gefährden zu können. Nach dem 1:1-Ausgleich zu Beginn zog die Heimmannschaft schnell auf 7:1 davon, sodass der TV Ebern eine erste Auszeit bereits früh nahm. Im Angriff gelang es nicht, die defensive 6:0-Abwehr der "Korbstädter" aus der Reserve zu locken, in der Defensive kassierte der Aufsteiger die Gegentreffer vornehmlich aus dem Rückraum.

Bemerkenswert war allerdings, dass der TV Ebern in den ersten 30 Spielminuten bei sage und schreibe sechs Zwei-Minuten-Strafen oft nicht komplett war, während die TSL ohne persönliche Strafen blieb. Die Schiedsrichter kamen vom direkten Abstiegskonkurrenten aus Hallstadt. Die äußerst unterschiedliche Bewertung des Zweikampfverhaltens beider Teams und das einseitige Strafmaß gegen den TV Ebern war sogar den Lichtenfelsern sichtlich unangenehm. Dabei war die Partie zu keiner Zeit unfair.

Auch wenn das Spiel beim 13:4-Halbzeitstand bereits gelaufen war, zeigten die Eberner nochmals Moral, und es entwickelte sich nun eine ausgeglichene Partie. Thomas Müller ging auf Eberner Seite ebenso voran wie Johannes Geuß. Weitere Akzente setzten gegen Ende der Partie die beiden Eberner Nachwuchsspieler Nils Hohmann und Johannes Jünger mit schönen Abschlüssen von Linksaußen. Nach einigen gehaltenen Bällen gelang es der TSL gegen Ende der Partie nochmals, weiter davonzuziehen, aber das änderte auch nicht mehr viel.

Auch wenn die dünne Personaldecke und die aus Eberner Sicht indiskutable Leistung des Schiedsrichtergespanns sicher Einfluss hatten, musste Ebern sich aufgrund einer unbefriedigenden Leistung verdient geschlagen geben. Doch davon will sich das Team nicht herunterziehen lassen, denn am kommenden Samstag steht das vermeintliche Abstiegsendspiel gegen die SG FV 1912 Bamberg/Hallstadt bevor.

TV Ebern: Ospel, Weis - J.

Geuß (5/3), Weiß (3), Müller (3), Jünger (2), N. Hohmann (2), L. Geuß (1), Görtler (1), Aumüller, Bauer, Kammer

Im letzten Heimspiel der Saison in der Bezirksklasse Oberfranken West hatte die Zweite Herrenmannschaft der Eberner Handballer die HSG Rödental/Neustadt III zu Gast. Nach dem Unentschieden im Hinspiel nahmen sich die Gastgeber einiges vor und gewannen auch mit 36:20 (20:12). Sie starteten mit viel Schwung. Zier und Vierbücher machten im Mittelblock die Abwehr dicht, und über schnelle Gegenstöße setzten sich die Hausherren über 8:1 auf 12:3 ab. Vierbücher schickte seine schnellen Mitspieler mit brillanten Pässen, die flinken Gebrüder Geuß waren dabei zu keinem Zeitpunkt zu halten. Da einige Eberner noch im Aufgebot des Bezirksoberliga-Teams standen, wechselte der TVE viel, wodurch die Gäste das Spiel offener gestalteten (20:12, 26:16).

Zum Ende zeigte sich aber noch einmal die konditionelle Überlegenheit der "Turner". Durch starke Aktionen von Jonathan Steffan sowie das gute Zusammenspiel der Hohmann-Brüder wurde das Ergebnis weiter in die Höhe geschraubt, wobei sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste eintrug. - Tore für den TV Ebern: W. Geuß (8/1), L. Geuß (8), Steffan (6), Vierbücher (4), J. Hohmann (3), N. Hohmann (3), Ospel (2), Jünger (1), Zier (1)



Bezirksliga B-Jugend männlich

TV Ebern -

TV Helmbrechts 26:15

Tore für Ebern: Batzner (9), Nestmann (8), Dreßel (3), Lutter (2), Ruppert (2), Bögendörfer (1), Zillig (1) di