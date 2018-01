TVE erstmals gegen direkten Konkurrenten

Für die Handballer des TV Ebern steht am Sonntag, 23. Oktober (15 Uhr), eine wichtige Partie an. Sie treffen zu Hause in der Dreifachturnhalle mit dem TV Weidhausen erstmalig auf einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Oberfranken.

Für die Eberner galt es in dieser Trainingswoche, die positiven Schlüsse aus der Partie gegen Rodach zu ziehen. Zum ersten Mal waren sie einem Gegner über weite Strecken des Spiels zumindest ebenbürtig und verloren die Partie aufgrund einer zehnminütigen Schwächephase vor der Halbzeit. Trotz allem hat Trainer Batzner vor allem die Aufgabe, seinen Spielern gebetsmühlenartig einzuimpfen, dass sie in dieser äußerst starken Bezirksoberliga nur dann eine Chance haben, wenn sie in jedem Spiel an ihr Limit gehen.

In der vergangenen Woche war ersichtlich, dass der TVE in der Offensive über genug Variationsmöglichkeiten verfügt, um die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen. Wichtig ist nun allerdings, dass zum einen Feldmann wieder sein Wurfglück findet, zum anderen, dass die rechte Angriffsseite ebenfalls wieder konsequenter auftritt. Görtler ist allerdings aufgrund einer Fingerverletzung weiterhin gehandicapt. Da trifft es sich gut, dass Christoph Haberl wieder dabei ist, der mit Tempo und ansatzlosen Würfen nun seine Stärken ausspielen soll. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Kammer ebenso noch ein Fragezeichen wie bei Johannes Geuß, der nach seinem Schlüsselbeinbruch seit lediglich eineinhalb Wochen wieder im Training ist, aber voraussichtlich am Sonntag erstmals wieder zum Kader gehören wird. Allerdings hat der Bayerische Handballverband mitgeteilt, dass Torwart Bartsch, der für das Spiel fest eingeplant war, aufgrund eines Einsatzes bei einem anderen Team womöglich gesperrt wird.

Mit Weidhausen trifft der Aufsteiger auf ein erfahrenes Bezirksoberliga-Team um die drei Büttner-Brüder und Mittelmann Recknagel. Gästetrainer Steinberger setzt seit Jahren auch konsequent auf junge Spieler wie Bauer und Werner, um schnelle Konter anzubringen, die der TV Ebern mit konzentrierter Spielweise unterbinden möchte.

Die Eberner sind auf jeden Fall gewarnt, überzeugte der Gast doch zuletzt mit einem ungefährdeten 37:21 gegen Ahorn. Der TVE möchte unbedingt den ersten Sieg in der neuen Saison erzielen und setzt dabei auch auf Unterstützung durch sein treues Publikums, das eine tolle Atmosphäre in der Eberner Dreifachturnhalle schafft.

Ferner: TS Lichtenfels männliche B-Jugend - TV Ebern (So., 11.15 Uhr), TV Ebern Frauen II - TSV Weitramsdorf II (So., 13 Uhr), TSV Burgebrach weibliche B-Jugend - TV Ebern (So., 14.20 Uhr), TSV Burgebrach Männer - TV Ebern II (So., 16 Uhr) di