TV Ketschendorf ehrte

Der TV Ketschendorf ist ein aktiver und gesunder Verein und darüber hinaus sportlich sehr erfolgreich. Diese Bilanz zog Alt-OB Norbert Kastner nach dem ersten Jahr als Vorsitzender.

In seinem Bericht stellte er fest, dass die Entwicklung im Verein sehr unterschiedlich sei. Tradition könne die Turnabteilung aufweisen und auch die Tanzsportabteilung sei sehr erfolgreich. Nachwuchsprobleme hingegen gebe es in der kleinen und übersichtlichen Aikido-Abteilung wie auch im Bereich des Tischtennis.

Die Badmintonabteilung könne sich über einige junge und junggebliebene Nachwuchsspieler freuen, die die wöchentliche Übungsstunde der Hobbyspieler am Donnerstagabend besuchten und somit den festen Stamm der Badmintonfreunde vergrößerten, berichtete Nadine Knauf. Drei der "alten Hasen" würden die Sportfreunde der SG 1951 Sonneberg im Freizeitcup Südthüringen unterstützen.

Mitglieder der Abteilung hätten Aikido-Lehrgänge in anderen Dojos besucht und mit ausgesuchten Aikido-Lehrern trainiert, sagte Holker Bangert.

Im abgelaufenen Sportjahr habe sich die Leistungsriege weiblich erneut über viele Erfolge freuen können, stellte Oberturnwart Ernst Weitl heraus. Herausragend sei gewesen, dass die Turnerinnen bei den Stadtmeisterschaften bei 13 Wettkampf-Klassen zehnmal auf der obersten Treppchen-Stufe standen.

In der neuen Bayerischen Turnliga Frauen 2016 konnten sich TVKler gut präsentieren und werden heuer in der Landesliga 1 (LK 2) turnen. "Als erste Maxime wird gelten, sich in dieser Liga zu halten", so Weitl.

Die stetig wachsenden Erfolge der Meisterschaftsturnerinnen haben sich nach den Worten von Kerstin Stammberger auch 2016 fortgesetzt. Es gelang trotz schwieriger Trainingsbedingungen nochmals eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den Vorjahren und die Mädchen durften das ein oder andere Highlight erleben: "Erstmals stellten wir eine Mannschaft beim Pre Olympic Youth Cup in Köln, einem der größten und beliebtesten Nachwuchswettkämpfe in Deutschland mit internationaler Beteiligung."

Bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften qualifizierten sich Lena und Chaja durch ihren Sieg mit der Mannschaft für den Turntalentschulpokal auf Bundesebene und erkämpften sich dort einen fantastischen 3. Platz. Durch diesen Erfolg konnten die beiden sich für die Bayerische Auswahlmannschaft ihrer Altersklasse beim Deutschlandpokal empfehlen und der TVK stellte dadurch mit zwei Turnerinnen 50 Prozent des BTV-Teams der Altersklasse 10. Die Mädchen meisterten ihre Aufgabe sehr gut und erreichten Platz 4.

Nachdem sich im letzten Jahr die beiden Teams der Tanzsportabteilung in den jeweiligen Liegen (A-Team Regionalliga Süd, B-Team Oberliga Süd Bayern) halten konnten, habe sich 2017 die Erfolgsserie fortgesetzt, betonte Robert Autsch. In der Saison 2017 stehe das A-Team in der dritthöchsten Liga so gut da wie nie. Über zwei dritte Plätze ist Haupttrainer André Heller sehr zufrieden.

Ein Verein lebe von der Treue seiner Mitglieder und so würde er sich besonders freuen, Mitglieder für 25, 30 und 50 Jahre Zugehörigkeit zum TV Ketschendorf ehren zu dürfen, sagte Vorsitzender Kastner. Die Auszeichnungen gingen an Gundi Saal und Silvia Stollberg für 25 Jahre, 30 Jahre dabei sind Gerhard Baumgärtner, Günter Bock, George und Ragida Deeb, Jürgen Koppenstein, Annelies Lauterbach, Günter und Michael Rödel, Kerstin Stammberger und C.-Sylvia Weitl. Seit einem halben Jahrhundert halten Waltraut Friedrich, Kerstin Heller, Peter Schellhorn und Marc-Dietrich Weitl dem TV Ketschendorf die Treue. des