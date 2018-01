TSV sieht sich als Dienstleister

Hans-Friedrich Hofmann führt auch die nächsten drei Jahre als Vorsitzender den TSV Burghaslach. Er wurde ohne Gegenstimme bei der Mitgliederversammlung des Sportvereins wiedergewählt. Als größte finanzielle Investition mit gut 47 000 Euro steht in Kürze der Austausch der Flutlichtanlage am Sportgelände an. Dies wird wohl dank der guten Finanzlage des Vereins, Eigenleistungen der Mitglieder sowie der Unterstützung durch die Marktgemeinde und Verbände ohne Fremdmittel bewältigt werden können.

In seinem Bericht ging Hofmann auf die Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate des über 700 Mitglieder zählenden Vereins ein. Hofmann zufolge lebt der Verein vom Engagement der Betreuer und Übungsleiter sowie der Helfer im Wirtschaftsbetrieb. Den Verein sieht er mittlerweile als "Dienstleistungs- und schon fast kleines Wirtschaftsunternehmen" auch sehr vielseitig aufgestellt. Trotzdem benötige der Verein mehr Trainer, Helfer und Betreuer, um weiterhin die zahlreichen Trainingseinheiten und Wettkämpfe aller Abteilungen aufrechterhalten zu können.

Neue Aufgaben für den Verein sieht der Vorsitzende aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung, die auch den Verein beträfen. So habe man derzeit über hundert Mitglieder, die bereits über 60 Jahre alt sind. Man werde sinnvolle Angebote für diese Altersgruppe anbieten. Glücklich zeigte sich Hofmann über die zahlreichen Gönner des Vereins, die "erfreulicherweise nicht reinreden wollen".

Bürgermeister Armin Luther bedankte sich beim bisherigen Vorstand des größten Vereins der Marktgemeinde für die geleistete Arbeit. Mit 12 000 Euro habe der Gemeinderat dem Zuschussantrag des Vereins ohne Abstriche für die geplante Flutlichtanlage zugestimmt. Ein Grund für die "großzügige Unterstützung" sei natürlich auch gewesen, dass die Flutlichtanlage mit ihrer Ausleuchtung am Sportzentrum in Notfällen bei Nacht als gezielter, optimaler Landeplatz für Rettungshubschrauber verwendet werden kann. Dies ermögliche einen enormen Zeitgewinn.

Schwerpunkt in der Tennisabteilung wird die Förderung von Kindern und Jugendlichen sein, führte Abteilungsleiterin Anka Schmidt aus. Mit weiteren Aktivitäten versuche man, auch Erwachsene für den Tennissport (wieder) zu begeistern.

Christa Holzberger berichtete über die Kegelabteilung. Die erste Herrenmannschaft hat den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft. Jeweils den zweiten Platz bei den Wettkämpfen konnten die zweite Herrenmannschaft sowie die Damenmannschaft erzielen.

Über 30 angemeldete Kinder und Jugendliche nehmen in der Turn- und Gymnastikabteilung an den Übungsstunden teil, berichtete Emma Hofmann. Diese Gruppe habe auch den größten Zulauf im Verein.

Zahlreiche Veranstaltungen und Wettkämpfe habe die Leichtathletik-Abteilung besucht und auch durchgeführt, zog Abteilungsleiter Willi Haßler Bilanz. So fand der mittlerweile 31. Fackellauf mit knapp 400 Teilnehmern statt, weiterhin wurde eine Kreismeisterschaft ausgerichtet. Trainingslager wurden im Bayerischen Wald und Kaltern/Südtirol abgehalten. Zahlreiche Sportler wurden zu Ehrungen auf Landkreis- und Gemeindeebene eingeladen.

Höhepunkt der mitgliederstärksten Fußballabteilung sei die 70-Jahr-Feier zum Bestehen der Abteilung gewesen, berichtete Abteilungsleiter Wolfgang Hofmann. Man sei mit dem Verlauf "sportlich, gesellschaftlich und finanziell sehr zufrieden gewesen". Die gute Integration von Flüchtlingen lasse sich daran ablesen, dass in den Jugend- und Herrenmannschaften zahlreiche Flüchtlinge mittrainieren und mittlerweile am Spielbetrieb teilnehmen. Sie seien ein fester Bestandteil der Abteilung geworden. Dagegen werde der bevorstehende Abschied vom "Vollbluttrainer" der Herrenmannschaften, Thomas Latteier, bedauert. Verärgert zeigte sich Hofmann über Abwerbungsversuche der JFGs (Jugendfördergemeinschaften) im Umkreis des Vereins, denen man "geschlossen entgegentreten müsse".

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im TSV wurden Eduard Kern, Ludo Niederhöfer und Robert Pfeifer geehrt. Für 20 Jahre Mitgliederverwaltung wurde Roswitha Mechs geehrt und verabschiedet. Nachfolger ist Markus Höhlriegel.

Der Vorstand wird ergänzt durch die stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang und Emma Hofmann, Kassier Michael Höfer, Schriftführer Thomas Büttner sowie die Beisitzer Andreas Zobel, Bernhard Rost und Hans-Peter Eysselein. Vergnügungswarte sind Roland Kaiser und Jürgen Ebert, welcher auch gleichzeitig Vereinsjugendleiter ist. Als Kassenprüfer fungieren Christine Brater und Reiner Schmidt. Thomas Büttner