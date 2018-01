Am Freitag, 24. März, um 20 Uhr gastiert die Saxofonistin Karolina Strassmayer mit ihrem Ensemble "Klaro" im Höchstadter Schlossgewölbe. Die Jazzlady wurde von den Lesern des Jazzmagazins "Downbeat" in den vergangenen Jahren mehrfach unter die besten fünf Altsaxofonisten gewählt, teilen die Veranstalter mit.

Karolina Strassmayer verbindet folkloristische Lyrik mit Elementen des amerikanischen Jazz und europäischer Klassik. Der musikalische Bogen umfasst kraftvolle Grooves, poetische Balladen und explosiven Swing voller Lebenslust. Sie stammt aus dem Salzkammergut. Mit 17 Jahren begegnete ihr der Jazz und ließ sie nicht mehr los. Nach dem Studium in Köln und einigen Jahren in New York wurde sie wegen ihrer herausragenden Leistungen 2004 in die WDR Big Band aufgenommen. Die letzte CD "Of Mystery and Beauty" hat sie kürzlich im Studio Franken des Bayerischen Rundfunks eingespielt.

Drori Mondlak ist in Mexico geboren. Mit Karolina Strassmayer arbeitet er seit 16 Jahren zusammen. Als Bandleader und genialer Schlagzeuger ist er in New York und der europäischen Jazzszene gefragt. Er arbeitete mit Lee Konitz, Barbara Dennerlein, David Friedmann, Chris Potter, Lynne Arriale und anderen zusammen.

Bassist Thomas Stabenow ist Professor an der Musikhochschule Mannheim. Er wurde in Kirchberg/Jagst geboren und studierte in Stuttgart. Viele Jahre war er Mitglied der Peter Herbolzheimer "Rhythm Combination & Brass". Er erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den Jazzpreis Baden-Würtemberg und der Stadt München.

Der Vibrafonist Stefan Bauer ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Brooklyn. Die ethnische und kulturelle Vielfalt der New Yorker Jazzszene fasziniert ihn. Er sagt: "Jazz ist meine Art zu leben." Auf vielen Plätzen und in den vielfältigen Szenelokalen findet er in der neuen Heimat seine Musik.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Höchstadt, dem Reisebüro Dresel oder unter Telefon 09193/4507 zum Preis von 18 Euro für Erwachsene und acht Euro für Schüler/Studenten. red