Stöbern an den Tischen

Die Mitglieder der Wählergemeinschaft Bürgerblock haben einen großen Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Schulturnhalle in Nüdlingen ausgerichtet.

Die Veranstaltung war auch diesmal sehr gut besucht, viele Nüdlinger und Haarder, aber auch zahlreiche Familien aus der Umgebung kamen vorbei und schauten, was auf den 24 Tischen zu finden war. Für Essen und Trinken hatten die Verantwortlichen ebenfalls gesorgt. Es gab Kaffee, Kuchen und Torten.



Dank an die Helfer

Die "Cheforganisatorin" Nancy Stahl sowie der Vorsitzende der Wählergemeinschaft Bürgerblock, Christian Höfler, waren mit dem Verlauf des Basars vollauf zufrieden und zeigten sich erfreut darüber, dass die Veranstaltung nach wie vor so gut angenommen wird. Außerdem hoben beide die Unterstützung der Helfer hervor, die das Ganze möglich machte. red