Stipendium für Schüler

Privatschule





Anträge bis Ende Juni



Ab sofort können Schüler der Theodosius-Florentini-Schule, die sich durch besonderes Engagement im schulischen, sozialen oder kirchlichen Bereich auszeichnen, mit einem Schuldgeld-Stipendium belohnt werden.In Zusammenarbeit mit regionalen Firmen und Organisationen vergibt die Schulstiftung der Kreuzschwestern diese Anerkennung an Schüler, deren Eltern dann für ein Jahr kein Schulgeld entrichten müssen - das entspricht einem Gegenwert von 540 Euro.Zum Start dieser Fördermaßnahme sagte der Lions-Club Mittelmain-Karlstadt, vertreten durch Präsident Wolfgang Kunz, bei einem Schulbesuch seine Unterstützung durch Übernahme eines Stipendiums zu. Honoriert wurden mit dem Förderstipendium im ersten Durchlauf vier Schülerinnen.Die Theodosius-Florentini-Schule mit Realschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung und Internat ist eine Privatschule in der Trägerschaft der Kreuzschwestern in Gemünden. Als Privatschule nach dem Bayerischen Privatschulgesetz ist die Schule auf Schulgeld der Eltern angewiesen. In der Theodosius-Florentini-Schule beträgt dies regulär 45 Euro monatlich.Mit dem Stipendium für herausragendes Engagement ergänzt die Schulstiftung der Kreuzschwestern Gemünden - unterstützt durch regionale Partner - das bisherige Förderspektrum. Aus Eigenmitteln der Kreuzschwestern wird bereits seit vielen Jahren auch Kindern, deren Eltern das Schulgeld nicht zahlen könnten, der Besuch von Realschule oder Gymnasium ermöglicht. So erhalten Familien mit mehreren Schulkindern an der Florentinischule auf Antrag ohne weitere Nachweise einen Nachlass, aber auch Familien mit niedrigem Gesamteinkommen können eine Reduzierung oder gar einen Erlass des Schulgeldes beantragen.Auch für das neue Schuljahr können Schüler und deren Eltern wieder Anträge auf Erlass oder Reduzierung des Schulgeldes stellen und sich für Stipendien bewerben. Die Anträge dazu müssen bis zum 30. Juni 2017 an die Schule gestellt werden. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es unter www.florentini.schule unter "Organisatorisches & Anmeldung".