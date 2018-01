Stieringer führt die SPD-Fraktion bis 2020

Bis zur Oberbürgermeister- und Kommunalwahl im Jahr 2020 wird Klaus Stieringer die SPD-Stadtratsfraktion in Bamberg führen. Stieringer wurde am Montag einstimmig in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender bestätigt, wie die Fraktion auf Nachfrage in einer Pressemitteilung erklärt. Als Stellvertreter wurden erneut Ingeborg Eichhorn und Sebastian Niedermaier gewählt. Fraktionsgeschäftsführer bleibt Peter Süß.

Nach dem Generationenwechsel an der Spitze vor drei Jahren präsentiere sich die SPD-Stadtratsfraktion nach Ansicht ihres Vorsitzenden heute in bester Verfassung. "Das Erfolgsgeheimnis der SPD-Fraktion liegt in ihrer Geschlossenheit, ihrer Team- und Leistungsfähigkeit sowie in ihrer Bürgernähe", sagt Stieringer.



Mit neuen Ideen bereichern

Die SPD-Stadträte wollen ihre "erfolgreiche Arbeit der letzten drei Jahre" bis zur nächsten Kommunalwahl mit ihren Partnern fortsetzen. "Gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Andreas Starke hat die SPD-Stadtratsfraktion maßgeblich dazu beigetragen, dass Bamberg eine äußerst positive und dynamische Entwicklung genommen hat. Als Regierungspartei hat die SPD nicht nur die erfolgreiche Arbeit des Oberbürgermeisters unterstützt, sondern auch die Stadtentwicklung mit eigenen Initiativen erfolgreich mitgestaltet. Darauf wollen wir aufbauen und mit neuen Ideen bereichern", betont Stieringer.



Viele Aufgaben-Felder

Für die Zukunft nimmt sich die Fraktion folgende Ziele vor: Herstellung von 200 zusätzlichen KiTa-Plätzen; Sanierung von Kindergarteneinrichtungen, Schulhäusern und Sportanlagen; städteverträgliche ICE-Trasse mit ICE-Halt und S-Bahnhof in Bamberg-Süd; Entwicklung der Lagarde-Kaserne zum IT-Quartier mit hoher Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität; Bau des Welterbebesucherzentrums und des neuen Bürgerrathauses; weiterer Abbau der Schulden; Nutzung der ehemaligen Jugendherberge Wolfsschlucht als "erlebnispädagogisches Kompetenzzentrum"; Realisierung des "Quartiers an der Stadtmauer"; Sanierung der Klosteranlage am Michaelsberg; Schaffung eines innovativen Wohnraumkonzeptes im Ulanenpark mit bezahlbarem Wohnraum; weiterer Ausbau des Radwegeverkehrs; Freies WLAN; Entwicklung des Digitalen Gründerzentrums; Integration von Neubürgern.

Gemeinsam mit den Bürgern wolle sich die Fraktion dafür einsetzen, dass Bamberg eine liebenswerte Stadt mit hoher Lebensqualität bleibe. "Unsere Entscheidungsgrundlage ist denkbar einfach", betont Stieringer: "Wir prüfen bei jeder Entscheidung, ob deren Konsequenzen dem Wohle der Menschen in Bamberg dient." red