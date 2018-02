Stenglein musiziert in Heldritt

Coburgs Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein musiziert am Sonntag im Rahmen des Konzertgottesdienstes in der Nikolauskirche in Heldritt. Auf dem Programm stehen Bearbeitungen von Lutherchorälen und Improvisationen über diese Choräle. 2017 jährigt sich nicht nur Luthers Thesenanschlag in Wittenberg, auch in Heldritt steht ein kleines Jubiläum an: Die Friedrich-Wilhelm-Holland-Orgel wird im Herbst 150 Jahre alt. Beginn ist um 17 Uhr (Eintritt frei). ct