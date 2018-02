Steinbach am Wald rüstet sich für die Bürgermeisterwahl im März

Nachdem Klaus Löffler (CSU) zum Landrat gewählt wurde, braucht Steinbach am Wald einen neuen Bürgermeister. Der Termin für die Neuwahl ist am 12. März. Bei der Sitzung vom Dienstagabend wurden die entsprechenden Modalitäten festgelegt.

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen war über die Einteilung des Gemeindegebietes in Stimmbezirke und der dazugehörigen Abstimmungsräume zu entscheiden. Es werden sechs Stimmbezirke gebildet. Diese wie auch die Abstimmungsräume entsprechen denen der Landratswahl 2016.

Für die Besetzung der Wahllokale waren in die Vorstände jeweils der Wahlvorsteher, sein Stellvertreter und mindestens drei Beisitzer zu berufen. Aus dem Kreis der Beisitzer waren ein Schriftführer und dessen Vertreter zu bestellen. Vom Gremium wurden jeweils als Wahlvorsteher und sein Stellvertreter vorgeschlagen: Kurth Thyzel (Stellvertreter Kurt Ziermann), Lutz Treuner (Stellvertreter noch offen), Rainer Neubauer (Holger Scherbel), Thomas Löffler (Horst Büttner), Stefanie Neubauer (Josef Herrmann) und Günter Künzel (Georg Neubauer). Als Briefwahl-Vorstand sind Markus Schulz und als sein Stellvertreter Michael Richter angedacht.

Die vorgeschlagenen Wahlhelfer werden seitens der Gemeindeverwaltung angeschrieben. Die Mitglieder der Wahlvorstände und des Briefwahl-Vorstands erhalten eine Entschädigung von 25 Euro. Für sie wird bei der Versicherungskammer Bayern eine Fahrzeugversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 300 Euro und die Unfallversicherung abgeschlossen.

Die Gemeinderatssitzung wurde von der Zweiten Bürgermeisterin Monika Barnickel, derzeit Interims-Bürgermeisterin der Gemeinde, geleitet. Diese blickte auf die Verabschiedung von Bürgermeister Klaus Löffler am 14. Dezember 2016 sowie auf den Neujahrsempfang mit Ehrungen für erfolgreiche Sportler und verdienter Vereinsfunktionäre am 8. Januar zurück. Sie dankte allen, die sich eingebracht hatten. Besondere Anerkennung zollte sie auch dem Flüchtlingsbeauftragten und Dritten Bürgermeister Klaus Neubauer (SPD), der beim Neujahrsempfang die ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen in der Gemeinde für ihre außerordentlichen Bemühungen um die Asylbewerber mit einem kleinen Präsent bedacht hatte.

Gemeinderat Daniel Scherbel (CSU) monierte, dass auf dem rund 50 Meter langen Weg im Eingangsbereich des Steinbacher Kindergartens nicht mehr Schnee geräumt werde. Obwohl es sich dabei um kein Eigentum der Gemeinde handele, würde das Schneeräumen doch der Sicherheit der Kindern dienen. Laut dem geschäftsleitenden Beamten Thomas Kotschenreuther handele es sich dabei um ein versicherungstechnisches Problem. Man habe jegliches Räumen privater Grundstücke eingestellt, da dies nicht versichert sei. Der Weg stehe im Eigentum der Kirche. Es sei Aufgabe des Trägers, sprich der Kirchenstiftung, sich darum zu kümmern beziehungsweise jemanden damit zu beauftragen, was auch von Gemeinderat Manfred Fehn (CSU) bestätigt wurde.

Zudem handele es sich - laut Kotschenreuther - um einen engen, nicht leicht zu räumenden Weg. Da dieser recht schmal sei, könne man nicht garantieren, dass beim Schneeräumen kein Schaden am Eigentum der Kirche verursacht werde. Hierfür bestünde kein Versicherungsschutz. "Was möglich ist, machen wir", ergänzte Barnickel, die auf die Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter des kommunalen Winterdienstes verwies. Daher könne man leider in diesem Fall nicht anders entscheiden.