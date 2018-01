Starker Kampf bleibt unbelohnt

Dem souveränen Tabellenführer der Handball-Bezirksliga Unterfranken Nord, FC Bad Brückenau, lieferte der Aufsteiger TV Königsberg über 40 Minuten einen couragierten Kampf, musste sich aber dennoch mit 30:42 (14:20) deutlich geschlagen geben.

Der FC Bad Brückenau erwischte einen guten Start, doch holten die Gastgeber auf und glichen beim Stand von 7:7 sogar aus. Den Brückenauern reichte allerdings ein kurzer Zwischenspurt, um sich auf 7:12 abzusetzen, während der TVK vorne zu viele Fahrkarten schoss und den gegnerischen Angriff nicht entscheidend in die Schranken weisen konnte.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff netzten die Königsberger zweimal ein und legten sich noch einmal voll ins Zeug, so dass sie sich mit dem 20:23 noch einmal in Schlagdistanz brachten.

Nach wenigen Minuten hatte sich der Tabellenführer jedoch gefangen und legte vorentscheidend zum 20:27 vor. Nachdem der Spitzenreiter Mitte der zweiten Hälfte mit dem 22:34 für klare Verhältnisse gesorgt hatte, wechselten beide Teams in der Folge munter ihre Spieler durch. Auf Seiten des TVK setzte sich Youngster Manuel Waldenmeier mit drei Treffern noch sehenswert in Szene.

Königsberg zog sich gegen den jetzt als Meister feststehenden Konkurrenten achtbar aus der Affäre. In den ersten 40 Minuten blieb das Team, angetrieben vom sechsfachen Torschützen Felix Käb, über weite Strecken in Schlagdistanz zum verdienten Sieger.

Wenn der TVK in der kommenden Woche in Karlstadt erneut eine solche Leistung abruft, ist auch in der Tabelle wieder ein Schritt nach oben möglich.

TV Königsberg: Valtenmeier, U. Schmidt - Käb (6), Walk (5), Sinner (4/3), Rieger (3), Manuel Waldenmeier (3), Böhm (3), Rausch (2), F. Schmidt (2), M. Schneider (1), Kupfer (1), Höche, Hofmann



Bezirksliga A-Jugend männlich

HSG Rödental-Neustadt -

TV Königsberg 25:20

Tore für Königsberg: F. Kupfer (5), L. Thomas (3), Schirmer (3), K. Thomas (3), J. Thomas (3/1), R. Kupfer (2) th