Stargast Stefanie Hertel

Schlagerfans können sich schon mal Freitag, 11. März, vormerken: Um 14 Uhr tritt Stefanie Hertel mit der "Dirndl-Rock-Band" bei der Frühjahrsmesse von Landtechnik Müller auf.Traditionell wird die Messe, die von Freitag, 11. März, bis Sonntag, 13. März, dauert, mit dem Thema Landwirtschaft eröffnet. Um 10 Uhr spricht Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, über "Voraussetzungen für eine erfolgreiche Landwirtschaft."Tausende zieht die Messe jedes Jahr nach Holzhausen. Die Mischung aus Information, Beratung, Spaß und Unterhaltung scheint zu stimmen. Legendär ist der Auftritt der Samba-Truppe: Am Sonntag, 13. März, um 14 Uhr ist wieder Brasilien-Flair angesagt. Am Samstag und am Sonntag kümmert sich der Messe-Kindergarten um den Nachwuchs. Die Großen können am Sonntag dann Extremsport mit Axt und Säge bewundern. Programm unter www.mueller-landtecknik.de