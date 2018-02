Stammtisch besucht die Polizei

Der Neubürger-Stammtisch hat die Polizeiinspektion Bad Kissingen kennengelernt. Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Leiter der Dienststelle, Polizeirat Stefan Haschke, und den beiden Verkehrserziehern Polizeihauptmeister Matthias Kleren und Stefan Löhser.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sorgt mit über 80 Bediensteten für die Sicherheit der ca. 56 000 Bewohner des Altlandkreises in acht Gemeinden mit 52 Ortsteilen, davon ca. 21 000 allein in der Großen Kreisstadt Bad Kissingen. In seinem Vortrag berichtete Stefan Haschke dabei unter anderem von den verschiedenen Tätigkeiten der Polizisten und informierte auch über die aktuellen Kriminalitätsraten.



Blick hinter Gitter

Beim anschließenden Rundgang informierten die beiden Polizisten der Verkehrserziehung über Themen wie Verkehrssichheitsarbeit, Verkehrsrecht. Sie erläuterten aber auch Kriminaltechnik wie DNA-Analyse und Fingerabdrücke sowie das Vorgehen der Polizei bei der Fahndung nach Sachen zum Beispiel bei Diebstählen, sowie der Fahndung von vermissten Personen.

Der Rundgang führte den Neubürger-Stammtisch auch in die Arrestzelle des Bad Kissinger Polizeigebäudes, bei dem die Besucher sowohl einen Blick hinter die Gitter werfen konnten, aber auch erklärt bekamen, wie die Betreuung der in Gewahrsam genommenen Personen dort erfolgt. red