Staffelstein siegt in Bindlach

Die Bezirksoberliga-Basketballer des TSV Staffelstein haben ihre Saison mit einem 82:74-Sieg beim TSV Bindlach beendet. Damit liegt das Team von Trainer Mario Reitz in der Abschlusstabelel auf Rang 3 mit zwölf Siegen bei sechs Niederlagen. Lediglich der ungeschlagenen Meister ATS Kulmbach und die DJK Don Bosco Bamberg II waren besser.

Am Samstag treten die Staffelsteiner im Bezirkspokal-Final-Four in Bamberg an. Dort treffen sie im Halbfinale um 13.15 Uhr in der Georgendammhalle auf den Gastgeber Post-SV Bamberg. Das zweite Semifinale bestreiten der ATS Kulmbach und die SpVgg Rattelsdorf II.



Ohne Centergarde in Bindlach

Kurz vor dem letzten Saisonspiel in Bindlach wurde die Verletztenliste bei den Staffelsteinern nochmal länger. Neben Marco und Andre Feulner fehlten auch Klaus Albert, Sebastian Schuberth und Christian Heidenreich. Damit traten die Staffelsteiner ohne Centergarde an. Coach Mario Reitz wurde von Marco Feulner vertreten. "Die Mannschaft hat aber auf dem Feld die richtige Reaktion gezeigt, alle haben gepunktet und über 40 Minuten konzentriert gearbeitet", lobte Feulner sein nur achtköpfiges Team.

Staffelstein erwischte einen guten Start (6:0, 3.). Die Bindlacher um Coach Vates hatten dem schnellen Angriffsspiel der Staffelsteiner im ersten Viertel wenig entgegenzusetzen. Vor allem Christoph Popp und Leonard Gärtner waren kaum zu stoppen. Zu Beginn des zweiten Viertels (20:15) schickte Feulner seinen jüngsten Spieler, Nils Erhard, auf das Feld, der sich mit vier Punkten für das Vertrauen bedankte und sich nahtlos ins schnelle Spiel seines Teams einfügte. Staffelstein baute die Führung kontinuierlich aus, zeigte sich variabel in der Offensive und ging mit einer 43:33-Führung in die Pause.

Das Team um Kapitän Daniel Saulich setzte die Anweisungen des Trainers, defensiv weiterhin hart zu arbeiten und im Angriff die Systeme sauber durchzuspielen, in Hälfte 2 weiter um. In dieser Spielphase übernahm jetzt der erfahrene Jonas Espach die Verantwortung und hielt zusammen mit Christoph Popp die Bindlacher auf Distanz (65:52). Der Gastgeber hatte dem variablen Spiel der Staffelsteiner kaum etwas entgegenzusetzen.

Im letzten Viertel war es dann dem Kapitän Daniel Saulich vorbehalten, den Vorsprung ins Ziel zu bringen, nachdem er ein um das andere Mal von seinen Mitspielern hervorragend in Szene gesetzt worden war. Das Spiel endete schließlich mit 84:72 für Staffelstein.

"Bis zum Pokalfinalturnier sollten alle Spieler wieder einsatzbereit sein. Headcoach Mario Reitz beschäftigt sich schon seit zwei Wochen intensiv mit dem Halbfinale. Wir sind alle schon auf den nächsten Samstag fokussiert", sagte Feulner nach dem Sieg, der dem Team Selbstvertrauen verlieh. MBo

TSV Staffelstein: Espach (21), Saulich (16), Gärtner (14), Popp (12), Schneider (10), Schoger (5), Erhard (4), Förner (2)