Stärkantrinken: Fischer machen es draußen

"Stärkantrinken", das geht zu Hause mit Freunden, im Wirtshaus - oder unter freiem Himmel. Ein Verein, in dem die Mitglieder ihrem Hobby in der Natur nachgehen, sind die Bamberger Sportfischer. Sie halten auch ihr geselliges Beisammensein am Dreikönigstag immer draußen. Wie in jedem Jahr ist zum Plätzchenessen, Punsch- und Kinderpunschtrinken auch jeder eingeladen, der gerade vorbeikommt am Parkplatz der TSG 05 Bamberg in der Nähe des Jahnwehrs (ab 14 Uhr). Vorsitzender Karlheinz Kaiser freut sich immer, wenn sich dadurch neue Kontakte zum Verein ergeben.



Sind tatsächlich viele Zufallsgäste darunter?

Doch, es machen jedes Mal einige Spaziergänger bei uns halt und viele sind überrascht und erfreut, dass sie hier etwas Warmes zu trinken bekommen. Für die Mitglieder ist es eine Gelegenheit, sich beim Vorstand über vieles zu informieren.



Ist so ein Treffen auch etwas für den Vereinsnachwuchs?

Gerade so ein Veranstaltung! Wir haben viele Jugendliche dabei und auch der Jugendleiter beantwortet an diesem Tag Fragen. Bei uns ist immer im Januar Jugendversammlung - diesmal am 14. - da kann man im Vorfeld schon manches ansprechen.



Hat das Stärkantrinken dem Verein schon mal neue Mitglieder gebracht?

Das hat es tatsächlich. Es kommen oft Eltern mit ihren Kindern vorbei, um sich über den Sportfischerverein Bamberg und Umgebung zu informieren und auch nach Möglichkeiten für ein Schnupper-Angeln zu fragen.



Die Fragen stellte

Sabine Christofzik.