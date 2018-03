Stadtspektakel startet mit Festzug

al



Alle zwei Jahre im Juni wird in Kronach das Historische Stadtspektakel gefeiert. In diesem Jahr ist dies vom heutigen Freitag an der Fall. Seinen Abschluss findet dieses Fest am Sonntag.Das Stadtspektakel gleicht einer historischen Zeitreise in vergangene Jahrhunderte. Möglich machen dies verschiedene historische Gruppen und Vereine aus Kronach. Letztlich sind sie es, die diesem Ereignis seinen einzigartigen Charme verleihen und die an drei Tagen die Geschichte lebendig werden lassen.Verschiedene Handwerksgruppen wie Schmiede und Büttner entführen in vergangene Tage, an die zudem diverse Schaukämpfe erinnern. Natürlich dürfen Erlebnisführungen, Gaukelei, Musik, Kinderspiele, Theateraufführungen oder auch Feuershows nicht fehlen. Das Programm vor der Kulisse der Oberen Stadt ist also vielfältig und nimmt mit einem Festzug vom Kaulanger zum Marktplatz mit der traditionellen Schmäußbräu-Examinierung am heutigen Freitag ab 19 Uhr seinen Auftakt.Verbunden mit dem Stadtspektakel ist ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. An diesem Tag können sich also alle Besucher zwischen Neuzeit und Altertum bewegen. Das komplette Programm zum Historischen Stadtspektakel kann eingesehen werden im Internet unter www.stadtspektakel-kronach.de