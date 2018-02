Staatliche Berufsschule II bei digitaler Bildung vorn

Die Staatliche Berufsschule II Bamberg bringt ihre Erfahrungen als Vorreiterin digitaler Bildung in ein Netzwerk von rund vierzig Schulen aus ganz Deutschland ein - "Werkstatt schulentwicklung.digital" des Forums Bildung Digitalisierung startet Anfang 2017 - Ergebnisse sollen auch anderen Schulen helfen, den Wandel selbst zu gestalten.

In die "Werkstatt schulentwicklung.digital" kann die Staatliche Berufsschule II laut eigener Auskunft einiges an Erfahrung einbringen, da aufgrund einer hervorragenden technischen Infrastruktur vielfältige Formen der Medienbildung genutzt werden können. Schließlich gelte es, nach einer umfangreichen Sanierung des Schulgebäudes die vielförmigen Möglichkeiten der digitalen Infrastruktur in den Klassenzimmern für den Lernprozess der Berufsschüler einzusetzen. Im Unterrichtsalltag werde großer Wert auf die didaktische Nutzung digitaler Lernplattformen wie z. B. "Mebis" gelegt. Der Einsatz digitaler Klassenbücher, eine hauseigene Informationsplattform, Stundenpläne und Vertretungsinformationen auf Smartphones oder ein eigenes Schul-Wiki - all das gehört hier schon lange zum Schulalltag.

Zudem war die Staatliche Berufsschule II Bamberg die erste Berufsschule in Nordbayern, die in den Fachklassen der Mediengestalter und Medientechnologen den Tablet unterstützten Unterricht einführte. Ebenso floss die Medienkompetenz der Schüler und Lehrkräfte in Projektarbeiten ein, die im Rahmen der Berufsbildung in Finnland, Italien oder Tschechien durchgeführt wurden.

Das Forum Bildung Digitalisierung ist eine gemeinsame Initiative der Deutsche Telekom Stiftung, der Bertelsmann Stiftung, der Robert Bosch Stiftung sowie der Siemens Stiftung. red