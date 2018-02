Spritze für mehr Sicherheit

Die offizielle Übergabe der neuen Tragkraftspritze war für den Feuerwehrverein Guttenberg gebührender Anlass dazu, die ganze Bevölkerung zu einem Fest am Gerätehaus einzuladen.

Neben Abordnungen der Nachbarwehren aus Maierhof, Triebenreuth, Ludwigschorgast und Untersteinach ließen es sich auch Kreisbrandrat Stefan Härtlein und Kreisbrandinspektor Horst Tempel nicht nehmen, dabei zu sein.



Neuanschaffung war erforderlich

Vorsitzender Uwe Böhnke betonte: "Die Neuanschaffung war erforderlich, da sich eine cirka 3400 Euro teure Reparatur der defekten Löschpumpe aus dem Jahr 1984 nicht mehr rentierte." Durch den gewährten staatlichen Zuschuss von 4700 Euro und die 1500 Euro Spende der Feuerwehr Guttenberg war für die Gemeinde die Neuanschaffung möglich.

"Die neue Tragkraftspritze funktioniert bestens, davon konnte ich mich selbst bereits überzeugen", sagte Pfarrer Martin Fleischmann, der zu den 27 Aktiven der Feuerwehr Guttenberg zählt. Er freute sich, die Spritze segnen zu dürfen.

Der Gemeinderat hatte bereits am 12. September 2016 einstimmig den Antrag der Feuerwehr Guttenberg auf Neubeschaffung einer leistungsfähigen Spritze bei der Bindlacher Firma Ludwig befürwortet.



Spritze im November geliefert

Bürgermeister Eugen Hain (CSU/PWG) bedankte sich für die erhaltene staatliche Förderung und die Spende des Feuerwehrvereins. So verblieb von den Gesamtkosten in Höhe von 13 542 Euro nur ein gemeindlicher Eigenanteil von 7342 Euro. Geliefert wurde die Spritze bereits im November 2016.

Kreisbrandrat Stefan Härtlein gratulierte der Guttenberger Wehr zur neuen Tragkraftspritze. Die Aktiven durften damit schon fleißig üben und die Löschpumpe war am 1. Mai schon beim Brand in Weidmes im Einsatz. Klaus-Peter Wulf