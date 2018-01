Sprechtage in Höchstadt sollen bleiben

Zahlreich sind die Mitglieder des VdK Ortsverbandes Vestenbergsgreuth der Einladung der Vorsitzenden Anni Scherzer zur Jahreshauptversammlung in die Greuther Stuben gefolgt. Der Kreisvorsitzende Karl-Heinz Bauer und der Zweite Bürgermeister Erwin Teufel (BB Frimmersdorf) wurden von Scherzer als Ehrengäste begrüßt.

Die Verlesung des Protokolls der Vorjahressitzung und den Kassenbericht nahmen die Mitglieder wohlwollend zur Kenntnis.

In ihrem Jahresbericht erinnerte Anni Scherzer an die vielen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Von der Faschingsfeier bis zur Weihnachtsfeier einschließlich mehrerer Ausflugsfahrten hielten diverse Angebote die Mitglieder in Schwung. Auch im laufenden Jahr sind wieder viele Aktivitäten geplant: Gemütliche Nachmittage, Muttertagsfeier und verschiedene Ausflüge stehen auf dem Programm.



Jubiläum auch in Erlangen

Der Kreisvorsitzende Bauer dankte in seinem Grußwort dem Vorstand des Ortsverbandes für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Er erzählte von der Jubiläumsveranstaltung des VdK in München, der VdK wird heuer 70 Jahre alt. Auch in Erlangen soll in kleinem Rahmen eine Jubiläumsfeier stattfinden. Er versprach, dass die Sprechtage in Höchstadt erhalten bleiben. Außerdem hat die Geschäftsstelle in Erlangen jeweils dienstags bis 18 Uhr geöffnet.

Vor der Ehrung langjähriger Mitglieder überbrachte Erwin Teufel noch die Grüße der Gemeinde. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden mit Nadel, Urkunde und Blumenstock geehrt: Helmut Lottes, Karsten Kilian, Albrecht Bierlein, Roland Bäuml, Jürgen Gschwandtner, Karin Gschwandtner, Gretel Krebelder, Heidi Greifenstein, Inge Röder und Ingrid Lösch. 25 Jahre dabei sind Margarethe Derrer und Elise Farnlucher und 30 Jahre Mitglied ist Elise Holzberger. Ein gemütliches Beisammensein beendete die Versammlung.

Karl Holzberger