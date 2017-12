Sprechcollage und Musik

"Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" Das war die zentrale Frage, die zu Beginn der Osternachtsfeier in einer Sprechcollage mit Pfarrer Stefan Schleicher, Hanns-Georg Schmidt, Melanie Schwabbauer, Annika Landskron und Angelina Greiner immer wieder gestellt wurde. Die Sieben letzten Worte Jesu Christi werden in den vier Evangelien des Neuen Testaments überliefert. Diesen während der Kreuzigung ausgesprochenen Sätzen werden im Christentum besondere Bedeutung beigemessen.

Auf der einen Seite wird der Ausspruch als Ausdruck von Jesu Verzweiflung verstanden; andererseits gilt er als Beleg des vollkommenen Leidens, das Jesus auf sich nahm. Der Psalm bringt aber später das tiefe Gottvertrauen des scheinbar Verlassenen zum Ausdruck.

Annika Landskron trug dazwischen ein Musikstück mit dem Cello vor, danach zogen die Konfirmanden mit der Osterkerze in die Kirche ein.

In seiner Predigt ging Pfarrer Stefan Schleicher auf die Geschichte der Emmaus-Jünger ein, mit der deutlich wird, dass die Auferstehung nichts Alltägliches ist. Irgendwo, so der Geistliche, werde im Alltag aber immer wieder deutlich, dass Jesus lebt und das Leben stärker als der Tod ist.

Der Singkreis unter der Leitung von Hanns-Georg Schmidt begleitete die Abendmahl-Liturgie mit bekannten Liedern wie "Kum Ba Yah", "Surrexit Christus", "Laudate omnes gentes" und "Jubilate Alleluia". Pfarrer Schleicher lud nach der Osternachtsfeier noch zum gemeinsamen Osterfrühstück ins Gemeindezentrum ein.



Freude über viele Helfer

Besonders erfreulich war für den Seelsorger, dass für die Osternachtsfeier viele Leute mitgeholfen haben: "Die Konfirmanden, die mit in die Kirche eingezogen waren, und auch diejenigen, die das Frühstück vorbereitet haben." Werner Reißaus