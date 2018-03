Sportlich und wirtschaftlich erfolgreich

Der Fußballclub Neuenmarkt ist finanziell und sportlich in der Erfolgsspur. Das war die zentrale Botschaft der Jahresversammlung, die mit 76 Personen noch nie so gut besucht war. Sonnenschein auch bei den Neuwahlen, denn Vorsitzender Dieter Mühlbauer wurde einstimmig wiedergewählt.

Im Mittelpunkt standen zudem zahlreiche Vereinsehrungen. 2020 will der Fußballclub Neuenmarkt sein 100-jähriges Vereinsjubiläum feiern.

In seinem Rückblick stellte Vorsitzender Dieter Mühlbauer fest, dass im vergangenen Jahr die Enttäuschung groß war, als die 1. Mannschaft mit nur einem Punkt Rückstand den Relegationsplatz um den Aufstieg verpasst hatte.



Schneller Ersatz nach Rückzug

Mühlbauer dankte hier vor allem Jürgen Haas, der nach der Aufgabe von Matthias Nagel schnell und unkompliziert eingesprungen war und alles versucht hatte.

Mit Florian Schlegel konnte der FC den Wunsch-Trainer verpflichten. Vorsitzender Dieter Mühlbauer: "Er ist einfach ein Typ, der zu unserer jungen Mannschaft passt und es versteht, die Truppe im Griff zu haben, sportlich und vor allem auch menschlich. Ich traue unseren Jungs zusammen mit Florian Schlegel zu, unser Ziel zu erreichen." Und mit Freude gab Mühlbauer bekannt, dass Florian Schlegel auch in der Saison 2017/18 beim FC Neuenmarkt als Trainer auf der Kommandobrücke stehen wird. Der Vorsitzende lobte auch die Arbeit vom Trainer-Team im Bereich der SG Neuenmarkt-Wirsberg mit Daniel Warzecha, Ayhan Uysal und Melvin Fischer: "Wir können stolz auf unsere Fußballer sein und müssen sie auch weiterhin unterstützen."



Lob vom Abteilungsleiter

Erfolgreiche Arbeit werde auch im Bereich der Gymnastikabteilung und beim Kinderturnen geleistet. Abteilungsleiter Stephan Kunz lobte die engagierte Übungsleiterarbeit von Gaby Beck und Liane Mattes-Werner bei den Damen, wo sich wöchentlich rund 50 Frauen in der Dreifach-Sporthalle fit halten. Oliver Leimenstoll erhielt ein Lob für seine Arbeit im Bereich des Kinderturnens.

Arbeitstechnisch war der Umbau der Kabinen das Highlight im vergangenen Jahr. Vorsitzender Dieter Mühlbauer dankte hier besonders dem Spielführer der 1. Mannshaft und Mitglied des Vereinsausschusses, Christian Fischer: "Er hat den ganzen Umbau geplant, koordiniert und auch die meiste Zeit mit gearbeitet."

Gelohnt haben sich auch die Investitionen und das ehrenamtliche Engagement in die Sportplatzpflege. Erfreut stellte Vorsitzender Dieter Mühlbauer weiter fest, dass die Mitgliederzahl auf 495 um fast 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte. Der Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu 26 Jahren ist weiterhin mit fast 39 Prozent sehr hoch und für die weitere Entwicklung des Vereins positiv.



Der Verein wirtschaftet gut

Markus Demel zeigte auf, dass der Verein gut gewirtschaftet habe und auf gesunden Füßen stehe. Allein in die Renovierung der Umkleidekabinen wurden im vergangenen Jahr rund 8700 Euro investiert. Dabei wurden die Arbeiten zum großen Teil von den aktiven Spielern selbst erledigt.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Dieter Mühlbauer. Dritter Vorsitzender: Roland Fischer. Kassier: Markus Demel. Vereinsausschuss: Jürgen Reißaus und Christian Fischer.

Für 2017 gab Dieter Mühlbauer das Sportfest vom 14. bis 16. Juli mit einem Gaudi-Cup für die Ortsvereine und das "Wirtshaus-Singa" am 2. Oktober mit Helmut Hofmann (Zettmeisel) und Dieter Lindner (Harsdorf) bekannt.

Werner Reißaus