Sportler sind Werbeträger für die "Bundesliga-Stadt"

Eine sportliche Stadt ist Eltmann, denn den Leistungs- und Breitensportlern bietet die Wallburgstadt gute Trainingsbedingungen. Wenn dieses Training besonders erfolgreich war, dann gibt es eine Einladung zur Sportlerehrung.

Bürgermeister Michael Ziegler (CSU) fand, Anerkennung gelte jedem Sportler, der regelmäßig zum Training antritt. Sport sei auch eine "Schule für das Leben". Einzelsportler lernten Durchhaltevermögen, Mannschaftssportler Teamgeist. "Siege und auch Niederlagen zu verarbeiten, das prägt für das Leben", sagte Ziegler.

Natürlich sei Eltmann stolz auf den Status "Bundesliga-Stadt" durch die Volleyballer und die Judo-Damen. "Eigentlich seid Ihr unsere Werbepartner, weil Ihr die Farben der Stadt überall vertretet", dankte Michael Ziegler. Er und Dritter Bürgermeister Peter Klein würdigten herausragende Sportler.



Erfolge im Team

Vorwiegend Mannschaften waren erfolgreich und wurden ausgezeichnet, wie die Damen-Fußball-Mannschaft des TSV Limbach, die in der Freizeitliga den ersten Platz belegte. Die U17-Fußballer der SG gewannen das Landrätepokalturnier im Landkreis Haßberge und wurden Hallenkreismeister. Die U19 belegte bei der Hallenkreismeisterschaft den zweiten Platz.

Meister der Bezirksliga Ost wurde die erste Kegel-Herrenmannschaft der SG. Seit mehr als 20 Jahren spielte keine Eltmanner Kegelmannschaft so hochklassig wie Andreas und Stefan Aumüller, Dominik Kaiser, Matthias Reitz und Markus Scheuring. Andreas Aumüller ist außerdem als Auswahlspieler des Keglervereins Haßberge-Steigerwald überaus erfolgreich.

In allen Altersklassen holen die SG-Judokas in Mannschafts- und Einzelwettbewerben erste Plätze. So wurden die Herren Erster in der Unterfränkischen Pokalrunde, die Damen schlossen die Landesliga-Saison mit dem dritten Platz ab, die U18, die U15 und U21 landeten bei unterfränkischen, Nordbayerischen, Süddeutschen und Baye-rischen Meisterschaften immer auf dem Treppchen. Für überregionale Erfolge wurden geehrt: Julian Thierstein, David Riedl, Sebastian Dappert, Lena Langhans, Abdul Arabzadeh, Aliata Ibrahimi, Mohammad Mohammed und Rainer Nöth.

Beim Wallburg-Turnier siegten in ihren Altersklassen: Julius Schlee, Anton Eberwein, Hannes Hoch, Mirko Geheb, Niklaus Pflaum, Leonie Pfister, Tom Frank, Tim Witthüser, Max Goblitschke, Felix Rottmann, Zahra Laaroussi, Emiliy Naumann, Emely Pfister, Saskia Neeb, Paul Pfaff, Danilo Graser, Benjamin Schramm, Lena Langhans, Julian Thierstein, Lukas Schmauser, Veronika Rebhahn und Mirjam Zettelmeier. Die Preisträger zeigten, dass die Judoabteilung der SG Eltmann sowohl in der Jugendarbeit als auch in der Integration junger Flüchtlinge hervorragende Arbeit leistet.

In allen Altersklassen ist auch der VC 2010 Eltmann im Volleyball erfolgreich. Die 1. Herrenmannschaft wurde Zweiter der 2. Bundesliga und Bayerischer Pokalsieger, die 2. Herrenmannschaft wurde Unterfränkischer Pokalsieger. Die Senioren Ü35 sind Meister im Kreis, in Unterfranken, Nordbayern und Bayern, bei der Deutschen Meisterschaft holten sie sich den 5. Platz.

Kreis- und Unterfränkischer Meister sind auch die Senioren Ü41, bei der Nordbayerischen und Bayerischen Meisterschaft holten sie jeweils Platz drei. Die Senioren Ü 47 sind Kreis- und Unterfränkischer Meister sowie Nordbayerischer Vizemeister. Unterfränkischer und Nordbayerischer Meister wurden die Senioren Ü53.

Die U18 und die U20 männlich wurden jeweils Kreismeister und Dritter bei der Unterfränkischen Meisterschaft, die männliche U16 wurde Unterfränkischer Vize-Meister und Fünfter bei der Nordbayerischen Meisterschaft. sw