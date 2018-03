Spielen ohne Grenzen, feiern ohne Grenzen

Glückliche Kinder und entspannte Eltern gab es beim Fest der Begegnung. Das "Fest der Begegnung - Spiele(n) ohne Grenzen" ging dieses Jahr in die vierte Runde. Über den Erlös in Höhe von 1340 Euro aus dem Verkauf von Getränken und Speisen freut sich die Lebenshilfe sehr.



Blick hinter die Hotelkulissen

Wie schön das gemeinsame inklusive Fest vom Novovotel und Lebenshilfe ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Die Besucherzahl steigt stetig und diesmal gab es auch weitere Mitwirkende: Helfer und Chor der Ernst-Penzoldt-Mittelschule sowie das Deutsch-Französische Institut, das mit einem Crêpestand teilnahm.

Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung vergnügten sich selbstverständlich miteinander an den verschiedenen Spielstationen. Erstmalig konnten die Gäste bei einer Hotelralley hinter die Kulissen des Novotels blicken. Jede Stunde gab es das Angebot, die Nachfrage war groß.

Neben dem Chor der Ernst-Penzoldt-Mittelschule zeigten die Tanzgruppe "Die Britneys", die Trommelgruppe und Georgies Tooth Band der Georg-Zahn-Schule ihr Können auf der Bühne. Und die Macher sind sich sicher, dass es auch eine fünfte Auflage geben wird. red