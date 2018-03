Spendenlauf am Sonntag

Die Turnerschaft Kronach und der Arbeitskreis Äthiopienhilfe veranstalten am Sonntag, 13. März, den 17. Halbmarathon mit knapp zwei Runden rund um die Ködeltalsperre. Bei diesem Spendenlauf kann man natürlich auch nur eine knappe Runde (10,3 Kilometer) laufen. Walking und Nordic Walking und Nordic Walking sind möglich.

Vor einem Jahr liefen 247 Läufer/innen "für mehr Hoffnung in Äthiopien", und es konnten 2835 Euro an freiwilligen Spenden (statt des Startgelds) für den guten Zweck überwiesen werden. Eine Spendenquittung kann auf Wunsch aus München zugestellt werden.

Der Start erfolgt um 10 Uhr in der Nähe des Hauptdamms. Die Übergabe aller Einnahmen an die Organisation "Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe" erfolgt kurz vor dem Start.

Die Anmeldung erfolgt nur am Sonntag zwischen 8.15 und 9.30 Uhr am Hauptdamm durch Eintragung in die Teilnehmerliste. Die Organisation endet sofort nach dem Zieleinlauf . Warme Getränke werden an zwei Stationen verteilt. Anschließendes ist kostenloses Duschen und Relaxen im Erlebnisbad in Steinwiesen möglich.

Viele Läufer/innen nutzen diesen Spendenlauf als ideale Vorbereitung für den Marathon/ Halbmarathon am 10. April in Bad Staffelstein. Weitere Fragen beantworten Ulrich Zeuß (Telefon 09261/91815, Mail an uli.zeuss@gmx.de) und Harald Rausch (09261/63363). red