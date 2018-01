Spenden helfen beim Aufbau im erdbeben-zerstörten Nepal

Margit Wünsche vom Weltladen Forchheim berichtete anlässlich der Mai-Teamsitzung im Café Bogatz über den Verein Nepra e.V. Der Weltladen bezieht über die Akar GmbH vom nepalesischen Verein vor allem Filztaschen, Sitzkissen, Smartphonehüllen und Kissen. Mithilfe von Spendengeldern aus Deutschland konnten Weberei, Schneiderei, Holzwerkstatt sowie der Kinderhort wieder erdbebensicher aufgebaut werden. Der Verein errichtete ebenfalls eine Solaranlage, um in den Werkstätten nicht mehr von der unzuverlässigen Stromversorgung abhängig zu sein. Bis zum Beginn des Monsunregens im Juli sollen auch die Schulen wieder ihren vollen Betrieb aufnehmen können. Wünsche übergab einen Betrag von 200 Euro aus der Spendenbox des Ladens. Das Geld wird zur Deckung laufender Kosten und Gehälter mit verwendet.

Nepra e.V. sucht außerdem Paten für Schulkinder und Bewohner des Altenheims. Wer dazu bereit wäre, kann sich an info@nepra.de wenden oder telefonisch an 06173/32 74 570. Auch neue Mitarbeiter/innen bräuchte der Laden dringend. Wer zwei Stunden pro Woche Zeit hätte, wäre im Weltladen genau richtig zum Verkauf, Einsortieren von Waren oder zur Standbetreuung.

Nähere Informationen im Weltladen, Tel. 09191/340777 oder bei Margit Wünsche, Tel. 09191/ 97 95 80. red