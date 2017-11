Sparkasse unterstützt Engagement

Bürgerschaftliches Engagement hat viele Facetten. Die Höchstadter Kreissparkasse weiß alle zu schätzen. Traditionell bedenkt sie deshalb vor Weihnachten Organisationen aus der Region, die sich für andere Menschen stark machen. Knapp 7500 Euro wurden dieses Jahr ausgeschüttet.

"Es hat schon eine jahrzehntelange Tradition, dass wir uns zu Weihnachten bei Menschen bedanken, die sich das ganze Jahr über sozial engagieren", sagte Reinhard Lugschi. Denn das Ehrenamt, so der Vorstandsvorsitzende der Höchstadter Kreissparkasse, sei der Kitt der Gesellschaft. Gemäß ihrem öffentlichen Auftrag unterstützt das Höchstadter Kreditinstitut deshalb regelmäßig gemeinnützige Projekte.

Im Jahr 2016 waren dies beispielsweise eine Renovierungspatenschaft für den Hannberger Hochaltar, Spenden für die Jugendfeuerwehren und Defibrillatoren für alle Gemeinden im Geschäftsgebiet. "Mit der Weihnachtsspende wollen wir aber direkt den Stellenwert unterstreichen, den ehrenamtliches Wirken für uns hat", betonte Lugschi.



Für andere Menschen eintreten

Dies sah auch Landrat Alexander Tritthart (CSU) so. Als Vorsitzender des Verwaltungsrates ließ er es sich deshalb nicht nehmen, selbst zur Spendenübergabe seiner Sparkasse zu kommen. "Denn eigentlich geht's uns im Landkreis richtig gut", freute sich Tritthart. Als Beleg führte der Landrat steigende Einwohnerzahlen und einen entspannten Arbeitsmarkt an. "Das ist auch in Bayern keine Selbstverständlichkeit."

Dennoch, so Tritthart, gäbe es auch in der Region die Notwendigkeit, für andere Menschen einzutreten. Deshalb wünschte der Landrat den Vertretern der katholischen Kirchengemeinden Adelsdorf, Großenseebach, Röttenbach, Schlüsselfeld und Wachenroth, den evangelischen Gemeinden Kairlindach, Lonnerstadt, Mühlhausen sowie Pommersfelden-Limbach-Steppach, dem Bayerischen Roten Kreuz, den Freundeskreisen von Laufer Mühle und Barmherzigen Brüdern Gremsdorf, der Lebenshilfe, dem Hospizverein Höchstadt sowie der DLRG Dechsendorf auch im neuen Jahr viel Freude und Erfolg mit ihren Organisationen. Die Spenden werden beispielsweise zur Reparatur von Kirchenglocken, Dachstühlen oder für die Ausbildung von Rettungshunden eingesetzt.

Christian Enz