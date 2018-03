Sparen im Advent

In der Adventszeit steigt in vielen Haushalten der Energieverbrauch auf ein Jahreshoch. Kein Wunder, denn man verbringt gerne mehr Zeit in der warmen Stube. Backen und Kochen haben Hochkonjunktur. Auch eine festliche Beleuchtung gehört für viele Menschen dazu. Damit dem Fest nicht ein Kostenschock folgt, gibt die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Bamberg einige Tipps.



Beleuchtung

Gerade bei Lichterketten, die den ganzen Advent hindurch brennen, lohnen sich LEDs. LED-Lichterketten sparen nicht nur bis zu 90 Prozent Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen, sondern haben auch eine wesentlich längere Lebensdauer. Solche Ketten gibt es auch für den Außenbereich. Für den Weihnachtsbaum werden einzelne LED-Kerzen zum Feststecken angeboten.



Kochen

Braten, Plätzchen und Kuchen belegen in der Adventszeit den Backofen. Den Ofen vorzuheizen, ist meistens überflüssig und verbraucht unnötig Strom. Bleibt etwas übrig, sollten alle Speisen gut abkühlen, bevor sie in den Kühlschrank wandern.



Wärme

Ob trockene Heizungsluft, Kerzenrauch oder gesellige Abende - in der stillen Jahreszeit muss häufiger gelüftet werden als üblich. Doch falsches Lüften im Winter kann den Energieverbrauch stark erhöhen. Die effektivste Methode, die Luft schnell komplett auszutauschen, ist kurzes Querlüften bei weit geöffneten gegenüberliegenden Fenstern. Wichtig ist, die Heizkörper für die Zeit des Lüftens komplett abzudrehen, sonst heizt man direkt nach draußen.



Geschenke

Unterhaltungselektronik steht Jahr für Jahr ganz weit vorne auf den Wunschzetteln. Wer dem Beschenkten und dessen Stromrechnung langfristig etwas Gutes tun will, achtet bereits beim Schenken auf den Energieverbrauch.

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern weiter. In Bamberg findet die Beratung jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr am Kunigundendamm 1a statt und kostet 5 Euro.

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter Telefon 0951/28200. Telefonische Beratung und Terminvereinbarung sind auch möglich unter der Nummer 0800/809802400 (kostenfrei). red