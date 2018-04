Sozialverband wächst immer weiter

Die einzelnen Berichte auf der Jahreshauptversammlung stellten den VdK-Ortsverband nicht nur als hilfreichen Sozialverband dar, sondern auch als einen Ortsverein, der seinen Mitgliedern ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm bietet.

Nach der Begrüßung im Schützenheim durch den Ortsverbandsvorsitzenden Dieter Werthmann stellte dieser fest, dass er in seinen bisher acht Jahren als Vorsitzender bemüht gewesen war, Menschlichkeit weiterzugeben. Kreisvorsitzender Heinz Wittmann lobte Werthmann für seine Mitarbeit in der Kreisvorstandschaft. Er unterstrich den enormen Zuwachs an Mitgliedern beim VdK und ging auf die Themen unter anderem wie Barrierefreiheit und Pflegestärkungsgesetz ein.

Schriftführerin Gudrun Weith berichtete über ein vielseitig gestaltetes Jahresprogramm für die Mitglieder, das diese immer wieder zusammenkommen lässt. Kassier Konrad Schick berichtete über geordnete Kassenverhältnisse. "Wir sind ein gesunder Ortsverband", ergänzte Werthmann. "Dafür verantwortlich sind auch die Spenden der Mitglieder."

In seinem Bericht bezifferte der Vorsitzende den Mitgliederstand mit 226. Zehn Neuanmeldungen erfolgten 2016. Sieben Treffen bzw. Veranstaltungen für die Mitglieder sowie die Adventsfeier wurden organisiert. Höhepunkt war die Fünf-Tage-Reise nach Portorož in Slowenien. Eine Vielzahl von Besuchen erfolgte durch die Vorstandschaft: 39 Besuche zu runden und ab 81 Jahren jährlichen Geburtstagen, 16 Besuche bei akut kranken Mitgliedern, 33 Besuche kranker Mitglieder zu Ostern, 51 Besuche in der Vorweihnachtszeit. Das Geld der Sammlung "Helft Wunden heilen" werde für die Hilfe alter und kranker Mitglieder verwendet, teilte Werthmann mit. Die Fahrten durch den VdK-Ortsverband werden auch aus dem Grunde veranstaltet, da sonst viele Mitglieder nicht mehr von zu Hause wegkommen. "Wir bringen bei den Besuchen Zeit zum Zuhören mit", versicherte er. Folgend stellte er das Jahresprogramm 2017 vor. Dieses macht seinen Auftakt am Mittwoch, 8. Februar, mit einem VdK-Treffen im Schützenheim zu dem Thema "Barrierefreiheit in Redwitz".



Langjährige Mitglieder geehrt

Ortsverbandsvorsitzender Werthmann und Kreisvorsitzender Wittmann ehrten Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Für zehn Jahre wurden Lothar Herzog, Elisabeth Schilling, Klaus Jürgen Köster und Rainer Büttner geehrt, für 25 Jahre Albrecht Karl, Monika Scholz, Lothar Scholz, Frank Müllner und Stefan Scholz, für 40 Jahre Margarete Paatsch.



Werthmann wiedergewählt

Zügig und einvernehmlich gestaltete sich die Wahl zur Vorstandschaft. Das Vertrauen der Mitglieder für die nächsten vier Jahre als Ortsverbandsvorsitzender erhielt erneut Dieter Werthmann. Ihm zur Seite wählten die Mitglieder als stellvertretende Vorsitzende Elke Rauh. Weiter wurden gewählt als Schriftführer Gudrun Weith, als Vertreterin der Frauen Helga Ellner und als Beisitzer Elisabeth Dressel, Irene Kneipp, Irene Krauß, Sonja Müller und Michael Pülz. Die Vorstandschaft bestimmte anschließend Konrad Schick zum Kassier. Letztlich verabschiedete der Vorsitzende Irmtraud Sünkel und dankte für deren Arbeit. che