Sie werkeln für den Verein und die Gemeinde

Von einem erfolgreichen , aber auch sehr arbeitsreichen Jahr 2016 berichtete die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Obersiemau-Birkach am Forst, Karin Rittweger, bei der Hauptversammlung im Kelterhaus. Besonders arbeitsintensiv sei das Bergfest auf dem Stramberg gewesen, das im vergangenen Jahr wieder an zwei Tagen veranstaltet wurde, sagte die Vorsitzende. Dabei sei der Verein von der Feuerwehr unterstützt worden. Auch die Kelterei des Vereins war im vergangenen Jahr wieder in Betrieb und stellte mehrere Hundert Liter Apfelsaft her und füllte diesen auch ab. In der Kelterei waren 13 Mitglieder des Vereins mehrere Tage lang tätig. Im neuen Jahr wurden unter sachkundiger Anleitung von Ewald Truckenbrodt Bäume in der Flur und am Dorfplatz ausgeschnitten.

Tanja Pohl informierte über die sehr aktive Kinder- und Jugendgruppe. Bürgermeister Rolf Rosenbauer lobte in seinem Grußwort die Arbeit der Obst- und Gartenbauvereine, die durch ihren Blumenschmuck wesentlich zur Ortsverschönerung beitrügen. Bürgermeister Rolf Rosenbauer ehrte zusammen der Vorsitzenden Karin Rittweger und der Zweiten Vorsitzenden Tanja Pohl Günther Gick für seine 30-jährige Kassenführung. Außerdem wurde für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit Maria Heusingfeld ausgezeichnet. Für 25 Jahre im Obst- und Gartenbauverein Obersiemau-Birkach am Forst wurden geehrt: Ulrike Kraus, Marianne Spörl, Christian Kern und Rosemarie Spörl. Michael Stelzner