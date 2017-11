Senioren können einen Tag lang studieren

Gesund älter werden





Die Senioren-Uni an der Hochschule Coburg gibt es wieder am Samstag, 19. November. Ab 8.30 Uhr warten vier Vorlesungen und drei Workshops auf die Besucher. Sie können sich daraus zwei Vorlesungen und einen Workshop aussuchen.Bianca Schmidt spricht zum Beispiel über die Frage: Kann man Glück lernen? Dafür stellt sie die Positive Psychologie vor und zeigt praktische Übungen für mehr Zufriedenheit im Alltag. Alvia Killenberg und Sandra Nold stellen das Projekt "GeWinn - Gesund älter werden mit Wirkung" vor. Sie haben das Ziel, die Gesundheitskompetenz von Menschen ab 60 Jahren zu stärken."Alt ist in" lautet der Titel von Prof. Roland Hertrichs Vorlesung. Er spricht darüber, wie es Unternehmen gelingen kann, Menschen ab 60 Jahren als Kunden zu erreichen. Prof. Stefan Gasts Vorlesung behandelt die Möglichkeiten der selbstständig fahrenden Fahrzeuge. Er stellt die Technik des sensorgesteuerten Fahrens vor und spricht über deren Chancen und Risiken.In den Workshops wird es anschließend praktisch. Wer sich für naturwissenschaftliche Versuche interessiert, führt hier einmal selbst ein Experiment durch.In einem anderen Workshop stehen Yoga zur Entspannung und Fitness auf dem Plan. Der dritte Workshop fordert die Kreativität. Mit ungewöhnlichen Materialien wie Wattestäbchen wird gebastelt und gemalt. Es kann jeweils eine Vorlesung am Vormittag und eine am Nachmittag besucht werden. In der Mittagspause steht Verpflegung in der Säulenhalle bereit. Auch eine Kaffeepause am Nachmittag ist eingeplant.Anmelden kann man sich für die Senioren-Uni unter www.hs-coburg.de/seniorenuni oder direkt bei Monika Faaß unter der Telefonnummer 09561/317303 oder per E-Mail an monika.faass@hs-coburg.de.Der Teilnahmebetrag von zehn Euro wird vor Ort am Tag der Veranstaltung bezahlt. Die Verpflegung der Teilnehmer ist inklusive.