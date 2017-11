Senioren begeben sich auf Luthers Spuren

Die Ganztagesfahrt der Senioren der Pfarrei St. Georg führte in diesem Jahr nach Weimar. Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums stand die Reise unter dem Thema "Auf Luthers Spuren". Bei einer umfangreichen und informativen Rundfahrt erhielten die Besucher einen Einblick in die kulturelle Bedeutung der Stadt.

Weimar ist eine kreisfreie Stadt im Bundesland Thüringen. Mit rund 65 000 Einwohnern ist sie die nach Erfurt, Jena und Gera viertgrößte Stadt im Freistaat. Bekannt ist die Stadt vor allem durch ihr kulturelles Erbe. Von 1920 bis 1948 war Weimar die Hauptstadt des Landes Thüringen und wurde 1999 Kulturhauptstadt Europas. Seit 2004 trägt die Stadt den offiziellen Beinamen "Universitätsstadt" mit der Bauhaus-Universität und der Musikhochschule Franz Liszt. Zudem beherbergt die Stadt neben dem Thüringer Verwaltungsgericht auch eine Anzahl weiterer Behörden des Landes Thüringen.

Da Weimar weder über größere Produktionsbetriebe verfügte noch an wichtigen Handelswegen lag, luden die Landesherren immer wieder bekannte Künstler in ihre Stadt ein. So verbinden sich Namen wie Goethe, Schiller, Herder und Wieland mit Weimar und dem Begriff der Weimarer Klassik, der gemeinsamen Schaffensperiode der beiden bekannten Dichter und Denker in der Zeit von 1794 bis 1805.

Bekannt ist die Stadt auch als Gründungsort des Staatlichen Bauhauses. Dieses wurde im Jahr 1919 von Walter Gropius als Kunstschule gegründet und stellt bis heute eine der einflussreichsten Bildungsstätten im Bereich Kunst, Architektur und Design dar. Der ersten auf nationalstaatlicher Ebene gegründeten Republik auf deutschem Boden gab die Stadt als Tagungsort der verfassunggebenden Nationalversammlung ihren Namen.



Zu Besuch bei den Landesherren

Bei einem anschließenden Stadtrundgang suchten die Senioren die Spuren Luthers. Die Verbindungen Martin Luthers zu Weimar sind enger als allgemein bekannt. Luthers Landesherren, die Weimar 1513 als Nebenresidenz und 1531 als eine ihrer Hauptresidenzen wählten, waren Grund für seine häufigen Besuche in der Stadt zwischen 1518 und 1540.

Im Gefolge von Kurfürst Johann und später Johann Friedrich beriet Luther hier über die Durchsetzung der Reformation und nahm Instruktionen entgegen. Als Quartier diente ihm unter anderem das Franziskanerkloster am Palais, woran heute eine Gedenktafel erinnert.

Während seiner Besuche predigte Luther wiederholt in der Schlosskirche und in der Stadtkirche St. Peter und Paul. In letzterer, auch Herderkirche genannt, befindet sich der 1555 vollendete und errichtete Flügelaltar von Lucas Cranach d. J., ein Hauptwerk für die bildliche Darstellung der lutherischen Lehre, auf dem der Reformator selbst abgebildet ist und mit symbolischer Geste auf die Bibel weist. Die Stadtkirche St. Peter und Paul wurde 1998 als Bestand des klassischen Weimar in der Unesco-Welterbeliste aufgenommen.

