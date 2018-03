Senat gibt grünes Licht

Das Sportzentrum Gaustadt steht vor einer umfassenden Sanierung. Der Kultursenat gab jetzt einstimmig grünes Licht für die geplante Vorgehensweise, die die Sportstätte für eine noch intensivere Nutzung fit machen soll. 2017 sind im Haushalt 110 000 Euro für die Sanierung der Flutlichtanlage einstgestellt sowie für 2018 eine Verpflichtungsermächtigung über 500 000 Euro für die Sanierung des Kunstrasens vorgesehen. Über deren Freigabe entscheidet der Stadtrat im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2018, heißt es aus dem Rathaus.

"Ziel ist es, die Bauzeit möglichst kurz zu halten und in die Wintermonate zu legen, damit die Vereine so wenig wie möglich beeinträchtigt werden", betonte Bürgermeister Christian Lange (CSU). Denn bei der Erneuerung der Flutlichtanlage werde das untere Kunstrasenspielfeld weitgehend in Mitleidenschaft gezogen. Planung und Ausschreibung soll ein Landschaftsarchitekt übernehmen. "Die Arbeiten für das Flutlicht am Kunstrasen sollen im späten Herbst/Frühwinter starten, wenn die Fußballer in die Winterpause gehen", gibt der Sportreferent den Zeitplan vor. Anschließend - im Spätwinter/Frühjahr 2018 - solle es dann, wenn der Stadtrat die Haushaltsmittel freigibt, mit der eigentlichen Sanierung des Kunstrasens weitergehen.

In der Sommerspielpause 2017 wird das Gartenamt zudem den oberen Rasenplatz renovieren. Die Kosten werden aus dem laufenden Haushalt bestritten. Darüber hinaus plant das Immobilienmanagement, den Bodenbelag des Gymnastikraums zu reparieren, die Duschen der Umkleiden neu zu fliesen und die Wände der Flure zu streichen.

"Insgesamt soll das sanierte Sportzentrum künftig noch besser genutzt werden und noch mehr Interessenten zur Verfügung stehen", betonte Lange. Dazu werde ein neues Nutzungskonzept zur Vermietung/Verpachtung der Anlagen ähnlich wie beim Fuchs-Park-Stadion erstellt. Interessenten für eine Nutzung ab 2018/2019 können sich bereits jetzt bei Rainer Hennemann vom Sportamt, Telefon 0951/87-1430, E-Mail rainer.hennemann@stadt.bamberg.de, melden. red