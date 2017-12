Seltene Rinder schützen

Das Blöken der Schafe ist schon am Museumseingang zu hören und aus der Ferne tönt ein tiefes "Muuuh". Im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim fällt der Internationale Museumstag am 21. Mai in diesem Jahr auf den Tag der alten Haustierrassen. Das Motto "Spurensuche. Mut zur Verantwortung!" des Internationalen Museumstages passt dabei perfekt, werden doch die Museumsbesucher darüber aufgeklärt, welche Haustierrassen stark gefährdet sind und was man dagegen tun kann. Das geht aus einer Pressemitteilung des Freilandmuseums hervor.

Triesdorfer Tiger, das fränkische Gelbvieh, Wollschweine und Schwäbisch-Hällische Landschweine können Museumsbesucher das ganze Jahr über erleben - dazu fränkische Landgänse, die bunte und die weiße deutsche Edelziege, heimische Gänse- und Hühnerrassen sowie die Schafherde des Museumsschäfers.

Doch an diesem Sonntag sind auch vom Aussterben bedrohte Rinderrassen zu Gast: Pinzgauer, Murnau-Werdenfelser, Pustertaler Sprinzen und Rotes Höhenvieh. Das Murnau-Werdenfelser Rind gehört dabei zu den seltensten Rinderrassen der Welt und ist extrem gefährdet. Auch Angus- und Limousin-Rinder sind angekündigt. Der Fleischrinderverband Bayern mit Sitz in Ansbach, zu dem 580 Mitgliedsbetriebe gehören, möchte die Vielfalt der Rinderrassen zeigen und auf seine Arbeit aufmerksam machen. Auch viele Jungzüchter widmen sich der Fleischrinderzucht und sind zum Tag der alten Haustierrassen im Fränkischen Freilandmuseum zu Gast.



Schafe und Hunde

Ebenfalls mit dabei sind die Regionalgruppe Franken der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen sowie Züchter der Hunderasse der Großspitze, die vor allem auf dem Land als Wachhunde sehr geschätzt waren. Auch die kleinste Schafrasse Europas, die Ouessant-Schafe, ist mit dabei, ebenso wie der Geflügelzuchtverein Bad Windsheim mit einem bunten Querschnitt seiner Hühner-, Tauben- und Gänserassen.

Los geht es schon um 6 Uhr mit einer Vogelstimmenwanderung mit Hans Seitz (Treffpunkt am Pavillon/Museumsparkplatz), um 11 Uhr folgt eine Bienen-Führung mit Imker Josef Kopelent und um 14 Uhr eine Führung zu "Alten Haustierrassen" mit Ursula Pfäfflin-Nefian. Um 10 Uhr und um 13.30 Uhr werden die Rinderrassen im Ring in der Baugruppe "Regnitzfranken-Frankenalb" und um 16 Uhr die Hunderasse der Großspitze vorgestellt. Kinder können ab 14 Uhr im Hof aus Mailheim "Schablonieren mit tierischen Motiven". red