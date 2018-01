Seit Jahrzehnten im Betrieb

Im Rahmen einer Feierstunde wurden am 25. Oktober sechs langjährige Mitarbeiter des Farbenherstellers Kreul in Hallerndorf geehrt: Irmgard Gebhard und Edeltraud Baptistella feierten ihr 40-jähriges Betriebsjubiläum als Fertigungsplanerin und Etiketten-druckerin. Tanja Nagl, die in der Kommissionierung bei der Firma tätig ist, Brigitte Porster, Mitarbeiterin im Kundenservice, Dietlind Lamka-Hutzler, Mitarbeiterin am Empfang und Thomas Heerlein, Messebauer im Kreul-Team, wurden für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Geschäftsführerin Gertraud Hawranek sprach ihren Dank und die Anerkennung für die jahrzehntelange Treue zur Firma aus. Sie überreichte den Jubilaren Spitzweg-und Pablo- Picasso-Medaillen und Ehrenurkunden des Freistaats Bayern.

2016 wurden im Unternehmen insgesamt drei Mitarbeiter für ihre 40-jährige und sieben Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. red