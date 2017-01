Sehr gutes Sammelergebnis

26 Sternsinger der Gemeinde St. Johannes Nepomuk Garitz waren am Freitag (Heiligdreikönig) in eisiger Kälte unterwegs und brachten den Segen Gottes an die Häuser.

Zusätzlich wirkten viele Helfer als Gruppenbegleiter, Köche und Geldzähler mit. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Gemeindereferentin Barbara Voll. Die jungen Leute waren sehr erfolgreich, und die Garitzer spendabel: Denn es wurde ein Sammelergebnis von 4650 Euro erreicht. red