Auch in diesem Jahr lädt die Jugendbildungsstätte Volkersberg gemeinsam mit dem Lernwerk Volkersberg zur Segensfeier für Liebende am Valentinstag, 14. Februar, um 19 Uhr auf den Volkersberg ein. Die Feier wird erstmals in der neu gestalteten Wallfahrtskirche stattfinden. Den diesjährigen roten Faden bildet das Motto "Ankommen - Heimat finden". Klaus Hofmann, Rektor des Hauses Volkersberg, wird sich mit den Besuchern der Segensfeier auf die Suche der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen und der Sehnsucht der Menschen untereinander nach Nähe, Zuneigung, Wärme und Heimat machen. Hofmann freut sich über den großen Zuspruch bei der schon weit über den Volkersberg hinaus bekannten Segensfeier am Valentinstag. Im Anschluss an die Segensfeier gibt es einen kleinen Umtrunk. red