Seebühnen-Konzert in Friesen

Der Musikverein Friesen gastiert am Sonntag, 25. September, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände in Kronach. Die Zuhörer dürfen sich auf ein buntes musikalisches Potpourri verschiedenster Stilrichtungen freuen.Zu diesem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Konzertprogramm sind wieder alle Freunde guter Musik eingeladen zur so idyllisch in das LGS-Gelände eingebetteten Seebühne. Und was gäbe es da Schöneres als stimmungsvolle, beschwingte Blasmusik?An dem Tag werden die circa 30 Musiker und Musikerinnen unter Leitung ihres Dirigenten Markus Schnappauf einen bunten Melodienreigen sorgfältig ausgewählter und harmonisch zusammengestellter Musikstücke darbieten, sprich, eine Reise durch die wunderbare Welt der Musik in all ihren schillernden Facetten.Ob traditionelle Blasmusik - zum Beispiel Polkas wie "Gablonzer Perlen" oder Märschen wie "Neue Welt" - bis hin zu Abba: Die Besucher bekommen ein abwechslungsreiches, facettenreiches Programm zu hören, das eindrucksvoll das breitgefächerte Repertoire des Musikvereins unterstreicht.Beim bunten musikalischen Potpourri verschiedenster Stilrichtungen ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei.Der Musikverein Friesen, der 2012 bereits sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte, lädt alle Musikfreunde aus nah und fern ein und freut sich auf zweieinhalb schöne gemeinsame Stunden auf der Seebühne.Weitere Informationen gibt es unter www.musikverein-friesen.de