Sechs Verletzte und hoher Schaden auf A 3

Ein Lkw-Fahrer verursachte am Samstagvormittag aus Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg, kurz vor Geiselwind.

Der 51-jährige slowakische Fahrer eines Sattelzuges erkannte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm deutlich verlangsamte. Als er dies erkannte, versuchte er zwar noch, seinen Sattelzug abzubremsen, was ihm jedoch nicht gelang. So fuhr er zunächst auf den vor ihm fahrenden BMW auf, der mit vier Personen im Alter von 32 bis 56 Jahren aus dem Raum Mittelfranken besetzt war.



Vom Rettungsdienst versorgt

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der BMW auf den linken Fahrstreifen geschoben und prallte hierbei in den Pkw eines niederländischen Paares im Alter von 55 und 56 Jahren. Da der Sattelzug noch immer nicht zu Stehen kam, prallte er noch gegen einen weiteren, vor ihm fahrenden Pkw, welcher ebenfalls mit zwei 30-jährigen Männern aus dem Raum Mittelfranken besetzt war.

Die vier Insassen des BMW, welcher auf den linken Fahrstreifen geschoben wurde, wurden allesamt schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die niederländischen Pkw-Insassen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die restlichen Personen blieben unverletzt.

Der unfallverursachende Sattelzug sowie der BMW und der niederländische Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch verschiedene Bergungsdienste abgeschleppt werden.



Eineinhalb Stunden gesperrt

Zur Versorgung der Verletzten sowie zur Bergung der Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn Würzburg für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden, was zu Stauungen führte.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, welche von der Feuerwehr Schlüsselfeld tatkräftig unterstützt wurden. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf rund 54 000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste er vorab einen Geldbetrag bezahlen. pol