Schwerer Unfall in der Garage

Ein 41-jähriger Mann wollte am Montagnachmittag seinen Beatle rückwärts in seine Doppelgarage einparken. Hierbei hatte er die Fahrertüre geöffnet gelassen.

Nach Angaben der Polizei rutschte er von der Kupplung ab. Das Auto prallte gegen einen gemauerten Pfosten der Garageneinfahrt. Der Pfosten wurde hierbei völlig zerstört.



Tochter eingeklemmt

Des Weiteren prallte das Auto mit der geöffneten Fahrertüre gegen ein bereits in der Garage stehendes Fahrzeug des Mannes. Seine 18-jährige Tochter, die vor dem in der Garage geparkten Fahrzeug stand, wurde zwischen der geöffneten Fahrzeugtüre und dem in der Garage parkenden Fahrzeug eingeklemmt und hierbei mittelschwer verletzt.

Sie wurde mit dem Rettungsdienst in die Universitätsklinik nach Erlangen gebracht und dort stationär aufgenommen. Der in der Garage stehende Pkw wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach Anhaben der Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Forth musste die Garageneinfahrt mit Stützen absichern. red