Schweigende Ehefrau schützt ihren Mann

"Ich werde gegen meinen Mann nicht aussagen!" Durch diese Entscheidung ging am Dienstag im Saal 14 des Amtsgerichts einem Verfahren um Körperverletzung die Hauptbelastungszeugin verloren. Ihrem Mann wurde vorgeworfen, sich nicht nur gegen sie selbst, sondern auch gegen zwei ihn festnehmende Polizisten sträflich verhalten zu haben.

2,5 Promille Alkohol im Blut: Dieser Wert wurde bei dem 51-jährigen Lichtenfelser am 2. Dezember 2015 ermittelt. Damals nahmen ihn zwei Polizisten mit auf die Wache, weil er im Verdacht stand, seine Frau gewürgt zu haben.



Massiv gewehrt

Was die Polizisten laut der Staatsanwaltschaft noch zu hören bekamen, war auch die Drohung des 51-Jährigen, seine Frau anderntags umzubringen.

In der Haftzelle habe sich der Betrunkene massiv gegen die Aufforderung gesperrt, sich zu entkleiden. Darum legten die Polizisten Hand an und wurden beleidigt. Wirklich in Abrede stellte der Angeklagte während der Verhandlung nur einen Vorwurf: den des Würgens. "Mit meiner Frau gab es einen großen Streit, aber ich habe sie nicht gewürgt." Auf die direkte Frage von Richter Stefan Hoffmann, was er zu den Vorwürfen seiner Frau sage, antwortete der Angeklagte: "Vielleicht war sie auch nicht mehr nüchtern." Dann wurde ihm eine Fotografie gezeigt, auf der Rötungen in der Halsgegend seiner Frau zu sehen sind. "Wenn man sie nur leicht berührt, bekommt sie schon solche Flecken. Und vielleicht hat sie sich auch selbst berührt", sagte der Angeklagte dazu.

Selbst aussagen wollte seine Frau aber nicht. Dabei hatte sie sich am Tattag auf einen Spielplatz geflüchtet, während ihr Sohn die Polizei verständigte.

Die beiden betreffenden Polizisten hingegen sagten vor Gericht aus. "Zwei Flaschen Bier und eine Flasche Wodka", habe der Festgenommene intus gehabt. "Und warum trinkt man so viel?", suchte Staatsanwalt Hain zu ergründen. "Meine Frau und ich haben Geldprobleme. Egal wie viel ich verdiene, es reicht nie." "Würden Sie sagen, dass Sie ein Alkoholproblem haben?", wollte Hain wissen und erhielt ein bestimmtes "Nein" zu Antwort.

"Wir haben einfach keinen Beweis", konstatierte Hain zum Tatvorwurf des Würgens und auch Hoffmann stimmte darin überein, dass es kein Strafverfolgungsinteresse der Ehefrau gebe.



1800 Euro Geldstrafe

Was blieb, waren die Berichte der Polizisten. Sie sprachen davon, getreten worden zu sein. Dabei sei noch in der Wohnung alles normal gewesen. "Bis zur Zelle", dann aber nicht mehr.

Schon zweimal hatte sich der Angeklagte laut Bundeszentralregister auffällig verhalten: einmal wegen Fahrens ohne Führerschein, das andere Mal wegen Beleidigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das lag nur etwas mehr als ein Jahr vor dem neuerlichen Vorfall zurück.

Hain hielt am Vorwurf der Beleidigung fest und auch an dem des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. 60 Tagessätze forderte Hain - und fand bei Richter Hoffmann Gehör. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung verurteilte dieser den Mann zu 1800 Euro Geldstrafe.