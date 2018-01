Schwalbe qualifiziert sich für die Challenge-WM der Profis

Dank eines fünften Platzes in einem stark besetzten Profi-Feld bei der Challenge Posen (1,9/92/21 Kilometer) konnte sich die Kulmbacher Triathletin Ulrike Schwalbe für die im kommenden Jahr erstmals stattfindende Challenge-WM über die Mitteldistanz qualifizieren. Bei hohen Temperarturen starteten am Maltasee, einem schön angelegten Regatta- und Freizeitzentrum, über 600 Triathleten, darunter 40 Profis..

In 34:18 Minuten kam die Kulmbacherin erwartungsgemäß als eine der letzten Profi-Frauen aus dem Wasser. Auf dem flachen und komplett für den Verkehr gesperrten Radkurs lieferte sie ein beherztes Rennen und arbeitete sich mit der drittschnellsten Radzeit von 2:27 Stunden auf Platz 6 vor.

Als sie auf den letzten Lauf-Kilometern dann noch die Britin Catherine Jameson überholte, hatte Schwalbe mit Platz 5 überraschend die Qualifikation zur WM in der Tasche. Sie brauchte für die Strecke 4:39:06 Stunden.

Eine Woche später stellte die Kulmbacherin ihre gute Form gegen die sehr gute, hauptsächlich tschechische Konkurrenz beim Prag-Triathlon unter Beweis und erreichte mit Platz 3 sogar das Podium. Nach für sie guter Schwimmleistung schwang sich Schwalbe aufs Rad und schaffte den komplett für den Verkehr gesperrten, hügeligen Stadtkurs mit der zweitschnellsten Radzeit. Als Gesamtviertemachte sie sich auf den schwierigen Laufkurs. Sie legte schnell los und schloss in der ersten von vier Runden zur vor ihr laufenden Petra Krejcová auf. Mit einer weiteren Tempoverschärfung löste sie sich von ihr, so dass sie hinter Pavlina Svadlenková (4:43:22 Std.) und Lenka Kralova (4:46:06 Std.) als Dritte (4:53:34 Std.) überglücklich ins Ziel kam. red