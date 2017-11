Schuhe bekamen "Beine"

Kronach — Den Diebstahl ihrer schwarzen Adidas High-Sleek Schuhe im Wert von 89 Euro zeigte am Sonntag eine Kronacherin bei der Polizeiinspektion Kronach an. Die junge Frau hatte ihre Schuhe in der Damen-Sammelumkleidekabine unter der Bank abgestellt und nach dem Badebesuch den Diebstahl bemerkt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kronach. pol