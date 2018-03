Schuhaktion war ein voller Erfolg

Schuhe für Menschen in Not wurden bei der Schusternacht vom BRK Kreisverband Lichtenfels angenommen. Peter Heib, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins des Deutschen Schustermuseums hatte die Idee zu dieser Aktion geboren.

Für ihn entwickelte sich der Gedanke im näheren Umfeld schon bald als eine Art Selbstläufer. Denn die Aktion hatte sich schnell in der Nachbarschaft herumgesprochen, und so sammelte er bereits im Vorfeld der Schusternacht fast 100 gut erhaltene Schuhpaare, die er mit großer Freude an Rosemare Göhring vom BRK und ihre Helfer übergeben konnte.



Großer Bedarf

Rosemarie Göhring erzählte, dass es spezielle Sammelaktionen nur für Schuhe eher selten gibt, dass diese Spenden aber in der Kleiderausgabe im BRK-Haus in Lichtenfels hoch willkommen seien. "Die heute gespendeten Schuhe werden grob vorsortiert nach Sommer oder Winter, Haus- oder Straßenschuhe", erläuterte sie und dann kommen sie in die Ausgabe.

Jeden vierten Freitag im Monat können Bedürftige gegen einen kleinen Obolus Kleidung und Schuhe bekommen. Gut erhaltene Schuhe können ebenso wie Bekleidung aller Art in die Kleiderklappe beim BRK-Haus gegeben werden, wenn jemand eine größere Menge spenden möchte, kann er während der Geschäftszeiten Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.



Als Abfalleimer missbraucht

Leider befinden sind in der letzten Zeit nicht nur tragbare Kleidungsstücke in der Kleiderklappe, bedauert Rosemarie Göhring. Alle ehrenamtlichen BRK-Helfer wenden viel Zeit für das Sortieren der Spenden auf, und es sei einfach unschön, wenn man verschlissene und verschmutzte Sachen aussortieren müsse.

Deshalb bitten die Helfer darum, keine unbrauchbaren Kleidungsstücke oder aufgerissene Schuhe in die Kleiderklappe einzuwerfen.



Nur Brauchbares

Bei der Schusternacht brachten die Spender jedenfalls nur gute Schuhe, die man ohne Weiteres noch tragen kann, zu den Ehrenamtlichen vom Bayerischen Roten Kreuz, die sich sehr freuten, als sich ihr Auto immer mehr füllte. koh