Schützengilde investiert in ihre Sportanlage

Über den schon seit drei Jahren andauernden Zuwachs bei der Königlich Privilegierten Schützengilde Kulmbach von 1511 freute sich Schützenmeister Hans-Peter Gäbelein bei der Hauptversammlung. 32 neue Mitglieder in diesem Zeitraum seien der deutliche Beweis, dass sich die Gilde auf dem richtigen Weg befinde. Alleine 2015 war ein Mitgliederzuwachs von 19 Personen zu verzeichnen.

Gäbelein führte dies auf zwei Faktoren zurück. Zum einen sei die Schießsportanlage in den vergangenen Jahren technisch deutlich verbessert worden, was sich in den Kurzwaffenständen besonders an den hochmodernen Kugelfängen und der etwa 45 000 Euro teuren Abluftanlage zeige. Dies habe auch der Schützengau Oberfranken Süd erkannt, der die Anlage der Gilde für die Gaumeisterschaften nutze. Zweiter wichtiger Punkt sei das aktive Werben der Mitglieder. Das Ansprechen von Freunden, Bekannten oder Verwandten sei ein sehr effektives Mittel, für den Schießsport und die Traditionen des Schützenwesens zu werben. Kein noch so schöner Hochglanz-Flyer könne das persönliche Gespräch ersetzen.

Die Gilde beschloss nach eingehender Diskussion, mit einer weiteren Investition die Komplettierung der Anlage auf den dann neuesten Stand abzuschließen. Das Schützenmeisteramt wurde seitens der Versammlung ermächtigt, nach Ausschreibung und Beantragung von Fördermitteln den Einbau von elektronischer Luftgewehrständen und weitere kleinere Umbauten durchzuführen.



Klage gegen Versicherung

Aber auch ein Ärgernis war Thema der Versammlung. So habe laut Gäbelein die Sanierung der Karl-Jung-Straße Schäden am Gebäude der Gilde verursacht, die von einem Ingenieurbüro, das mit einem Beweissicherungsverfahren beauftragt war, auch festgestellt worden seien. Nun mache aber das zuständige Versicherungsunternehmen Probleme und beabsichtige, den festgestellten Schaden nur in geringer Höhe zu ersetzen. Gäbelein machte deutlich, dass diese Vorgehensweise die Gilde zwinge, den Klageweg zu beschreiten. Nach einer nunmehr erfolgten Stellungnahme seitens der Gilde werde noch die Antwort der Versicherung abgewartet. Zeige diese weiter keine Einsicht zur Schadensregulierung, werde ein Rechtsanwalt mit der Einreichung der Klage beauftragt.

Bei den Wahlen wurde Wolfgang Lippmann als neuer Schützenkommissar in den Führungsstab gewählt. Bestätigt wurden Schatzmeister Thomas Knoll, Schriftführerin Roswitha Orendt sowie die Sportleiter Klaus und Denis Konrad. In den Gesellschaftsausschuss der Gilde wurden die Mitglieder Harald Grüner, Leonie Reichel, Wolfgang Fischer, Markus Heidl und Max Pöhlmann gewählt.

Schützenmeister Christian Sembach und Samuel Schneider sowie Sportleiter Klaus Konrad zeichneten zum Schluss der Hauptversammlung eine Vielzahl von Mitgliedern mit Medaillen der Gau- und Bezirksmeisterschaften aus.

Stadtrat Horst Zahr freute sich in seinem Grußwort über das rege Vereinsleben der Gilde, die sich sportlich und gesellschaftlich einbringe. Die Gesellschaft sei eine Bereicherung im Kultur- und Sportleben der Stadt und der Region. red