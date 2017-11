Schützengilde ehrt ihre Besten

Auf eine lange Tradition blickt die königlich privilegierte Schützengilde Kulmbach von 1511 zurück. Rund 200 Mitglieder sorgen dafür, dass der Verein lebendig bleibt. Elf Jahre alt sind die jüngsten Schützen, und bereits ab zehn Jahren kann man mit Sondergenehmigung die Zielscheiben anvisieren.



Fördert Konzentration

"Der Schießsport fördert die Konzentration", sagte Klaus Konrad, der sportliche Leiter des Vereins. "Selbst ein kleiner Zappelphilipp lernt bei einem Wettkampf, sich mal eine Stunde lang zu fokussieren."

Ein Sport also, der ausgleichend und beruhigend wirkt. Für die Jagd nutzen die wenigsten ihre Schießfertigkeiten, "wir sehen das rein als Sport".

Kürzlich zeichneten Erster Schützenmeister Hans-Peter Gäbelein und Zweiter Schützenmeister Christian Sembach die neuen Gau-, Bezirks- und Vereinsmeister aus. Auch Bürgermeister Stefan Schaffranek gratulierte den frischgebackenen Meistern und lobte die Aktivitäten des Vereins: "Ihr seid einer der Vereine, von denen es in Kulmbach nicht so viele gibt, denn ihr seid ungefähr halb so alt wie die Stadt." Auch lobte er die Vereinsarbeit, die dafür sorge, dass viele junge Leute den Verein bereichern. "Eine Entwicklung, wie sie leider nicht jeder Verein beobachten kann."

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften:

Luftgewehr: Schützenklasse:

1. Platz: Markus Heidl (362,05)

Senioren männl.:

1. Karl Heidl (387,80)

2. Kurt Orendt (359,90)

3. Ottmar Dörfler (342,20)



Luftpistole:

Damenklasse:

1. Leonie Reichel (309,40)

Schützenklasse:

1. Thomas Stöcker (371,10)

2. Samuel Schneider (345,55) - waren beide nicht anwesend

3. Denis Konrad (342,45)



Herren Altersklasse:

1. Valerius Rack (390,38) - war nicht anwesend

2. Wolfgang Fischer (374,10)



Senioren männlich:

1. Hans-Harald Grüner (376,15)

2. Wolfgang Müller (342,10)

3. Walter Eichner (340,30)



KK - SpoPi:

Schützenklasse:

1. Denis Konrad (250,80)

2. Christian Sembach (245,50)



Herren Altersklasse:

1. Valerius Rack (281,70)

2. Klaus Konrad (271,50)

3. Wolfgang Fischer (261,00)



Senioren männlich:

1. Hans-Harald Grüner (254,00)

Großkaliber:

Schützenklasse:

1. Christian Sembach (344,75)

2. Samuel Schneider (300,00)



Herren Altersklasse:

1. Klaus Konrad (362,75)

2. Jörg Hanel (355,00)

3. Steffen Jungkuntz (344,00)



Senioren männlich:

1. Hans-Harald Grüner (340,00) Uschi Prawitz